Украинские символы подверглись вандализму в Университете Коннектикута

Украинские государственные символы подверглись вандализму на территории кампуса Университета Коннектикута. Об этом сообщает Всемирный Конгресс Украинцев (Ukrainian World Congress) со ссылкой на Инстаграм активистов Украинской студенческой ассоциации.

По словам представителя Украинской студенческой ассоциации, на желто-синих лентах, развешенных на кампусе университета штата Коннектикут, неизвестными были нанесены буквы «Z».

Как известно, буква «Z» является символом российской армии и одной из эмблем вторжения России в Украину.

«На этой неделе над лентами, которые наш клуб развесил в поддержку Украины, был обнаружен нарисованный символ войны – «Z». Мы потрясены и огорчены тем, что это произошло на нашем кампусе. Для нас свобода Украины символизирует семейные традиции, нашу культуру, наш язык и нашу идентичность. Для остального мира она (свобода – SlavicSac.com) представляет границу между свободным демократическим миром и тоталитарной диктатурой. Агрессии подобного рода являются болезненным напоминанием о войне, о том, что она сотворила с нашими семьями и близкими… Нельзя допустить толерантность в отношение символам ненависти на территории Университета Коннектикута», – говорится в посте Украинской студенческой ассоциации в Инстаграм.

Инцидент произошел после завершения студенческого мероприятия, посвященного второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Комитет Украинского Конгресса Америки (UCCA) осудил действия вандалов и также назвал случившееся преступлением на почве ненависти.

«Осквернение… украинских ленточек и флагов не просто акт вандализма или ненависти. Использование буквы «Z» в этом контексте вряд ли можно назвать безобидным и уж точно не «академической свободой выражения мнений». Буква «Z» — это призыв к геноциду украинцев. Преступники, ответственные за этот акт, используют его так же, как это делает Москва, т.е. напрямую угрожают жизни и благополучию не только американских украинцев в Университете Коннектикута, но и всех студентов, которые поддерживают демократию и выступают против насилия», – говорится в официальном пресс-релизе UCCA.

Комитет Украинского Конгресса Америки (UCCA) является крупнейшей головной организацией украинской диаспоры в США. UCCA представляет интересы 2 миллионов американцев украинского происхождения.

По словам местных активистов, «преступления на почве ненависти, угрозы насилия со стороны пророссийских представителей или призывы к геноциду неприемлемы в любом месте, тем более на кампусе университета». Ожидается, что администрация Университета штата «незамедлительно проведет расследование этого инцидента, привлечет ответственных к ответу за свои действия и гарантирует безопасность своих студентов».