Спасающимся от войны украинцам разрешили остаться в США еще 2 года

В конце февраля Департамент национальной безопасности США (US Department of Homeland Security, DHS) объявил о своем решении поддержать украинцев, которые спасаются от военной агрессии со стороны России, и предоставить им возможность получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

Об этом на своей Facebook странице сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Маркарова Оксана. Многие украинцы, находящиеся в США, ожидали это решение из-за истекающих сроков предыдущих паролей, полученных украинцами в 2022 году.

“Право на продление статуса гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе «Uniting for Ukraine» (U4U), так и граждане, которым выдали гуманитарный пароль на пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 г., до реализации данной программы,” – написала Маркарова у себя на страничке.

“Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и были вынуждены покинуть территории, где идет война или временно оккупированные Россией.”

Подробную информацию об условиях и порядке получения новых гуманитарных паролей гражданами Украины можно найти на сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) на русском и английском языках.

Согласно последним данным переписи населения США, в стране проживает около 1 млн украинцев.