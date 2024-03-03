В Калифорнии объявили Месяц памяти Голодомора в Украине

В связи со второй годовщиной российского вторжения в Украину, законодатели штата Калифорния официально признали и осудили злодеяния, совершенные Советским Союзом в Украине в 1932-1933 годах. Речь идет об искусственно вызванном голоде, унесшим миллионы украинских жизней.

Предложенная в Сенате Калифорнии резолюция определяет ноябрь Месяцем памяти о Голодоморе, а также четвертую субботу ноября – Днем памяти о Голодоморе.

В 1932-1933 годах от 3,5 до 7 миллионов украинцев умерли от голода, организованного Сталиным и советским правительством, подчеркивается в опубликованной сенатской резолюции.

“Политика конфискации зерновых урожаев и вынужденной коллективизации привела к страшной трагедии. Украина, известная как “хлебная корзина Европы”, столкнулась с блокадами и лишилась миллионов жизней, – говорится в публичном документе. – Советское правительство запретило выезд из Украины, чтобы скрыть искусственный голод. Мировые ученые, в том числе Канадский эксперт по пшенице Андрю Кернс, пытались раскрыть масштабы трагедии. С распадом Советского Союза стали доступны документы, подтверждающие преднамеренный характер голода”.

Следует отметить, что США уже признали Голодомор, в 2006 году установив мемориал в Вашингтоне. Президент Байден и Сенат США также ранее высказались о событиях 1930-х годов в Украине. Теперь Калифорнийский Сенат призывает к распространению информации о Голодоморе, утверждая ноябрь как месяц памяти.