Русский язык и Starlink на выборах в Калифорнии

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Elections in Russian
Photo: Ataev Troshin/SlavicSac.com

В штате Калифорния начались выборы, которые определят чиновников различного уровня на несколько лет вперед. 

Избиратели могут принять участие в плебесците различными способами, например, по почте или лично посетив избирательный участок. 

В эти выходные центры для голосования обычно открыты по всему Золотому штату с 10 утра до 7 вечера. 

Ожидается, что основной наплыв избирателей будет наблюдаться в так называемый Супервторник – 5 марта 2024 года. 

Калифорнийцы должны определиться с кандидатaми, которые будут представлять штат в Сенате и Палате представителей СШA.

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