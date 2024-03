В США собираются почтить память Алексея Навального

1 марта 2024 года жителя разных штатов собираются почтить память убитого в России лидера современной оппозиции Алексея Навального.

Именно в этот день планируется проведение отпевания в Москве.

Мероприятие пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на территории Юго-Восточного административного округа российской столицы. Известно, что траурная панихида начнется около 14:00 по местному времени и похороны должны состояться в 16:00 на Борисовском кладбище района Марьино.

В США памятные акции организовывают граждане России, к которым активно присоединяются многие американцы. Редакция “Славянского Сакраменто” обладает целым списком адресов, где планируют собираться сторонники Навального, но он постоянно обновляется и дополняется.

Не стоит разочаровываться если вы не нашли вашего города в списках, ведь каждый может организовать подобное мероприятие в своем штате, отмечают активисты:

Ann Arbor, MI 7:00 pm

Washtenaw Ave & Hill St, Ann Arbor, MI

Austin, TX 7:00 pm

Texas State Capitol, 1100 Congress Ave., Austin, TX 78701 (пересечение Congress Ave. и E 11th St.)

Boston, MA 7:00 p.m.

24 Beacon St., Boston, MA 02108

напротив Boston State House Park

Chicago, IL 7:00 pm

KRUG Community Circle

1400 S Wolf Rd Ste 100, Wheeling, IL 60090

Los Angeles, CA c 7:00 p.m. до 9:00 p.m.

9439 Santa Monica Blvd, Beverly Hills, CA 90210

Beverly Gardens Park

Miami, FL 6:30 p.m.

400 S. Federal Highway, Hallandale Beach, FL 33009

Minneapolis, MN 7:00 p.m.

5500 Stevens Ave, Minneapolis, MN 55419

The Museum of Russian Art

New York, NY 7:00 p.m.

9 E 91st St, New York, NY 10128

Noblesville, IN c 7:00 p.m. до 8:00 p.m.

701 Cicero Rd, Noblesville, IN 46060

Angel of Hope Memorial

Philadelphia, PA c 6:00 p.m. до 7:30 p.m.

2600 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, PA

Philadelphia Museum of Art

Tampa, FL 7:00 p.m.

600 N Ashley Dr, Tampa, FL 33602

Washington, DC, 7:00 p.m.

2650 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007

Boris Nemtsov Plaza

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship