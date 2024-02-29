Россиянин признался в контрабанде электроники двойного назначения из США

51-летний гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и контрабанде товаров из США в федеральном суде Манхеттена. Марченко постоянно проживал в Гонконге, но был арестован в США в сентябре 2023 года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Марченко и еще двух граждан России, чьи фамилии не указаны в документах прокуратуры, обвиняются в использовании подставных компаний для мошеннических закупок в США большого количества микродисплеев OLED, которые можно использовать в военном производстве.

Федеральные прокуроры заявили, что микродисплеи OLED могут использоваться в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других видах вооружений.

В судебных документах говорится, что «Марченко и его сообщники приобретали OLED-микродисплеи двойного назначения у американских дистрибьюторов, используя подставные компании Марченко в Гонконге. Они закупали микроэлектронику двойного назначения, представляя американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны были отчитываться перед американскими властями) ложные сведения, что поставки предназначены для компаний в Китае, Гонконге и других странах за пределами России и будут использоваться в электронных микроскопах для медицинских исследований».

Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс сообщил в четверг, что Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, что предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, что предусматривает максимальное наказание сроком на 10 лет.

Вынесение приговора назначено на 6 июня.

«Министерство юстиции США будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто поддерживает Кремль и его несправедливую агрессивную войну против Украины», – заявил по поводу дела Марченко помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен.