Сторонник Трампа обвинил Киев в отмывание денег, выделенных США на помощь Украине.

Республиканец Мэтт Гаетц, член Палаты представителей, союзник Дональда Трампа, заявил во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC), проходившей в пятницу во Флориде, что “средства, выделяемые США на поддержку Украины, распределяются по мировым столицам отмывания денег”.

По мнению политика, США больше не должны предоставлять помощь, не урезая собственный «раздутый» федеральный бюджет.

“Мы пока заблокировали дополнительное финансирование для Украины. Мы отстранили Кевина Маккарти, который одобрил 115 миллиардов долларов для Украины, которые, как мы сейчас видим, распространяются через мировые столицы отмывания денег,” – сказал он.

В своей речи Гаетц также критикует Зеленского за то, что он отменил выборы в Украине, занимается гонениями на журналистов и православную церковь. В частности конгрессмен упомянул трагическую смерть Лиры Гонзало в украинской тюрьме.

Его заявление тут же растиражировали прокремлевские новостные агентства на русском и английских языках.

Другим важным аспектом его выступления, на которое обратили внимание американские СМИ, стало его заявление участникам конференции, что именно он борется за этические стандарты, и обвинил председателя Комитета по этике, представителя от Миссисипи Майкла Геста, в инсайдерской торговле в нарушение федерального закона.

Его нападки на Комитет по этике связывают с долгим расследованием самого Гаетца по поводу того, занимался ли он сексом с несовершеннолетней девушкой во время работы в Палате представителей. Также политик был объектом многолетнего расследования Департамента юстиции о том, нарушил ли он уголовное законодательство против торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, перевозя одну и ту же несовершеннолетнюю девушки через границу штата в незаконных целях. Обвинение выдвинуто не было.