Против Баскова и Киркорова в Австралии введены санкции

В связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Австралия ввела санкции в отношении Филиппа Киркорова и Николая Баскова, став, таким образом, второй западной страной после Канады, сделавшей то же самое ранее. Также Киркоров находится под санкциями Украины.

Антироссийские санкции Австралии также запрещают въезд в страну 55 гражданам РФ и предусматривают финансовые ограничения в отношении 37 компаний.

В санкционный список вошли компании, занятые в оборонном, энергетическом, горнодобывающем секторах России и в медиа, а также компании, связанные с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР.

Под новые санкции, помимо Баскова и Киркорова, попали солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, байкер Александр «Хирург» Залдостанов, Тина Канделаки, Артем Шейнин, Олег Добродеев и Алексей Пиманов.

Австралийские санкции затронули ряд глав российских регионов, а также сенаторов.

Ранее сообщалось о введение санкций против Никиты Михалкова и Филлипа Киркорова властями США, ЕС и Канады.