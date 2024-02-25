Министерство финансов США объявило о крупнейшем пакете санкций против России

Введенные совместо с Госдепартаментом и Министерством торговли санкции направлены против более 500 субъектов «за репрессии, нарушения прав человека и агрессию России против Украины».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о введении самого обширного пакета санкций против России с момента вторжения в Украину.

Новые меры, разработанные Министерством финансов, Госдепартаментом и Министерством торговли, направлены против более чем 500 физических и юридических лиц, связанных с агрессией России в Украине и преимущественно затронут российский финансовый сектор и военно-промышленный комплекс.

«Сегодня, отмечая два года неспровоцированной и незаконной полномасштабной войны России против Украины и в ответ на смерть оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального, OFAC вводит санкции против почти 300 физических и юридических лиц, – говорится в с заявлении Управления.

В документе также отмечается, что Госдепартамент включил в список трех чиновников правительства России, причастных к смерти Навального, а Министерство торговли также добавило более 90 компаний в список подсанкционных юридических лиц.

«Эта годовщина и смерть Алексея Навального в российской тюрьме – суровое и трагическое напоминание о наглом пренебрежении Путина человеческой жизни, украинцев, страдающих от издержек его неспровоцированной войны, до людей по всей России, которые осмеливаются разоблачать коррупционные злоупотребления, подпитывающие его режим, – сказала министр финансов Джанет Йеллен. – Кремль предпочитает переориентировать свою экономику на создание оружия для убийства соседей в ущерб благосостоянию собственного народа».

Санкции коснулись платежной системы «Мир», финансовых учреждений и военно-промышленной базы России. Они также затронули тюремных чиновников, которые, как полагает руководство США, связаны со смертью Навального.

В сообщении отмечается, что OFAC продолжит борьбу с посредниками в третьих странах, которые «позволяют России вновь подключаться к мировым финансовым рынкам, используя незаконные каналы», а также чьи действия позволяют России «поддерживать, сохранять и восстанавливать ее военную машину».

В пятницу OFAC также ввело санкции против ведущей российской танкерной группы «Совкомфлот», обвинив ее в причастности к нарушению установленного «Большой семеркой» ограничения цен на российскую нефть. Под санкции попали также 14 танкеров, в которых она имеет долю.