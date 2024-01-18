В январе 2024 года в украинской тюрьме скончался чилийско-американский писатель, режиссер, ютубер и блогер-коуч Гонсало Лира. Лира родился в Калифорнии в семье чилийских иммигрантов, получил образование США и Чили. С 2016 года жил в Харькове, был женат украинке.

С 2022 года Лира вел видеоблог о вторжении России в Украину, он позиционировал себя как непредвзятый обозреватель происходящего вокруг, который освещает то, что о чем мейнстримные СМИ не говорят. Он заявлял, что хотел рассказать о преступлениях украинского правительства миру и открыто высказывал мнение о чиновниках в стране пребывания. Стоит отметить, что блогер придерживался точки зрения российской пропаганды (его упрекали в ее распространении), в частности, он отрицал массовые убийства в Буче, говорил, что российские войска не наносят вред гражданским лицам, что Владимир Зеленский употребляет наркотики и что бо́льшая часть западных журналистов лжёт.

В своих материалах блоггер много критиковал украинского президента и правительство, называл их “жестокими убийцами”.

В мае 2023 года Лиру арестовали за нарушение статьи 463-2 УК Украины, запрещающей оправдание и отрицание российской вооруженной агрессии против Украины. Вскоре он был освобожден под залог и помещен под домашний арест.

В соцсетях он писал, что в тюрьме его подвергали пыткам, однако СБУ это утверждение отвергла, представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявила, что Лира сфабриковал свои обвинения в пытках.

Лира попытался бежать из страны, пересек венгерскую границу 31 июля 2023 года, чтобы попросить политического убежища, но был схвачен и снова арестован за нарушение условий освобождения под залог. Позднее в тюрьме мужчина заболел пневмонией.

Такер Карлсон, часто повторяющий утверждения российской пропаганды, называл Гонсало Лиру политическим заключенным.

12 января 2024 года отец Лиры Гонсало Лира-старший сообщил, что его сын умер в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, это сообщение было подтверждено Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел Чили.

Отец блогера обвинил президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в смерти своего сына.