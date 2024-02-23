МИД России заявил об ответных мерах на санкции ЕС

МИД России заявил об ответных мерах на тринадцатый «пакет» санкций Евросоюза в отношении России.

“Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный «пакет». Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН,” – говорится в официальном заявлении МИД РФ.

МИД называл санкции “недружественными действиями”, в ответ на них российская сторона существенно расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

Речь идет “о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране. В российский ответный «стоп-лист» также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России.”

МИД РФ подтвердил свое намерение давать “своевременный и адекватный ответ” на “любые недружественные акции со стороны западных стран”.

Ранее сообщалось о введении очередных санкций со стороны Канады, а также – США.