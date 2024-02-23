Канада ввела новые санкции в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Спустя почти два года после начала полномасштабное вторжение президента Владимира Путина в Украину затянулось. Эти санкции сосредоточены на областях, которые влияют на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

В число лиц, попавших под санкции, входят помощник президента Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре. Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.

Компании, попавшие под санкции, предоставляют товары и услуги, такие как компоненты для ракет и беспилотников «Калибр», страхование и розничные услуги, российским солдатам и Министерству обороны России. В их число также входят компании, предоставляющие российскому правительству услуги по транспортировке нефти и логистике.

Запрет на экспорт распространяется на все взрывчатые вещества, включая детонаторы, а также на определенные предметы из списка, разработанного совместно с международными партнерами Канады, котор. Запрет на экспорт также включает еще 20 контролируемых предметов, которые, как известно, используются Россией для производства оружия.

Правительство Канада подчеркивает, что Канада продолжает самым решительным образом осуждать неспровоцированное и неоправданное вторжение российского правительства в Украину и усиливает давление на Путина и российское правительство, усиливая режим санкций. Санкции Канады теперь могут быть направлены против любого человека за пределами Канады, кроме канадца, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Сюда входят и те, кто помогает России и ее доверенным лицам избегать или обходить санкции.

Несколькими часами разнее Джо Байден объявил о масштабном пакете санкций против Российской Федерации.