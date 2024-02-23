Департамент юстиции расследует десятки случаев незаконного экспорта технологий в Россию

Департамент юстиции США подвел итог годовой работы по борьбе с незаконным приобретением секретных технологий враждебными государствами.

Год назад, 16 февраля 2023 года, Департаменты юстиции и торговли со своими партнерами из Федерального бюро расследований и расследований внутренней безопасности создали Ударную группу по подрывным технологиям, чтобы защищать передовые технологии от незаконного приобретения иностранными противниками.

В состав ударной группы добавлены новые межведомственные партнеры, в том числе Служба уголовных расследований Министерства обороны, а также добавлены команды по правоприменению в Восточном округе Северной Каролины, Западном округе Техаса и Южном округе Джорджии.

За двенадцать месяцев с момента своего формирования Ударная группа вынесла обвинения по 14 делам, связанным с предполагаемыми нарушениями санкций и экспортного контроля, контрабандными сговорами и другими преступлениями, связанными с незаконной передачей в Россию, Китай или Иран конфиденциальной информации, товаров и технологий военного уровня. В семи делах обвиняемым было предъявлено обвинение в отправке или попытке отправки полупроводников, микроэлектроники или других технологий в Россию в нарушение законодательства США.

Департамент юстиции перечисляет имена всех обвиненных и задержанных в связи с незаконной передачей секретных технологий, среди обвиняемых фигурирует много имен граждан России, Китая, Ирана.

В годовом отчете, в частности, упоминается дело гражданка Канады занимавшаяся нелегальными поставками компонентов ракет в Россию, также упоминается арест бизнесмена Илью Кана, который недавно был обвинен в незаконном экспорте. Наряду с этим Департмент юстиции приводит 7 случаев ареста русскоязычных деятелей, которые подозревается в незаконной работе на Россию.

Также департамент юстиции подчеркивает, что укрепилось партнерство с частным сектором и он работает напрямую с компаниями, занимающимися производством, продажей и отправкой чувствительных товаров, находящихся под экспортным контролем.