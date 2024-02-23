ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

Под ограничения попали в общей сложности 106 человек и 88 компаний, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Европейский союз одобрил 13-й пакет санкций против России, который направлен на сдерживание российской агрессии против Украины.

Как говорится в официльном сообщении, под ограничения попали в общей сложности 106 человек и 88 компаний, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Турции, Таиланда и Шри-Ланки.

Кроме того, согласно этому сообщению, увеличен список товаров, запрещённых к поставкам на российский рынок или из России в ЕС.

«Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в её легитимной борьбе в целях самообороны, а также восстановить её независимость, территориальную целостность и суверенитет», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В сообщении ЕС отмечается, что часть новых ограничений направлена на остановку разработки и производства беспилотников, часть должна остановить «развитие российского промышленного потенциала».

Новые ограничения, как ожидается, будут введены в действие 24 февраля, в годовщину начала вторжения.

По подсчетам ЕС, санкционные меры против России после введения 13 пакета затронут более чем 2 тысячи физических и юридических лиц.