Вслед за Евросоюзом, президент США Джо Байден объявил о масштабном пакете санкций против Российской Федерации.

“Два года назад неподалеку от столицы Киева начали взрываться российские ракеты. Российские войска пересекли границу с Украиной. Началась жестокая атака Владимира Путина на Украину, – напомнил Байден в своем сообщении на сайте Белого дома. – ,Он (Путин – SlavicSac.com) считал, что легко сломает волю свободного народа. Что он сможет вторгнуться в суверенное государство, и мир ему уступит. Что он сможет подорвать основы безопасности в Европе… Два года спустя мы видим то, что мы осознавали с самого начала: Путин сильно ошибался.”



По словам американского президента, несмотря ни на что украинцы продолжают смело бороться, “сохраняя решимость защищать свою свободу и будущее”.

НАТО стало сильнее и продолжает предоставлять критическую помощь Украине, удерживая Россию от дальнейшей агрессии и привлекая Россию к ответственности за ее нападение, сказал президент.

“Американский народ и люди по всему миру понимают, что ставки в этой борьбе выше, чем просто судьба Украины. Десять лет назад Путин аннексировал Крым и создал марионеточные режимы в Луганске и Донецке. Два года назад он пытался стереть Украину с лица земли. Если Путин не заплатит за смерть и разрушение, это будет продолжаться. И расплата для Соединенных Штатов, наших союзников в НАТО и партнеров в Европе и в мире будет расти”.

Ввиду продолжающейся войны в Украине, а также за смерть Алексея Навального хозяин Белого дома объявил о более чем 500 новых санкциях против России. Говоря о Навальном, американский лидер назвал его “смелым активистом по борьбе с коррупцией, яростным лидером оппозиции Путину”.

Заявляется, что часть санкций “будут направлены на лиц, связанных с заключением Навального, а также на финансовый сектор России, оборонно-промышленный комплекс, сети поставок и уклонистов от санкций по всему миру”.

“Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии на родине”, – отметил Байден.

Администрация Байдена также вводит новые ограничения на экспорт для почти 100 компаний, предоставляющих скрытую поддержку военной машине России.

“Мы предпринимаем меры для дополнительного сокращения доходов России от энергетических поставок. И я поручил своей команде укрепить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире, – продолжил Байден. – Вот уже два года народ Украины продолжает сражаться с огромным мужеством. Но у них кончаются боеприпасы. Украине нужны больше поставок от Соединенных Штатов, чтобы удержать позиции против беспощадных атак России, которые поддерживаются оружием и боеприпасами из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двусторонний дополнительный закон о национальной безопасности, прежде чем станет слишком поздно”.

Этим актом американский лидер обеспечивает срочное финансирование для Украины. Отмечается, что подобными действиями также происходят “масштабные инвестиции в оборонно-промышленную базу Америки”.

Отмечается, что после гибели Алексея Навального законопроект поддержки Украине находит большую поддержку в Сенате США и должен быстро пройти через Палату представителей.

“Поддержав этот закон, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить собственную безопасность и противостоять Путину. Противостояние этому закону только играет на руки Путину…”