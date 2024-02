Президент Байден встретился с вдовой и дочерью Алексея Навального

Госсекретарь Энтони Блинкен констатировал, что преследование политического оппозиционера со стороны Путина – свидетельство слабости путинской России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден встретился в четверг с вдовой и дочерью Алексея Навального, «чтобы выразить свои искренние соболезнования».

О встрече сообщил Белый дом.



Как отмечается в заявлении Белого дома, в ходе встречи, состоявшейся в Калифорнии, Байден выразил восхищение «необычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».



Байден подтвердил, что в пятницу США объявят о новых крупномасштабных санкциях против России в ответ на смерть Навального, российские репрессии и агрессию, а также войну РФ против Украины.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3