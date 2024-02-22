Байден назвал Путина “обезумевшим сукиным сыном”

Президент напомнил, что в пятницу Вашингтон объявит о пакете новых санкций против России в связи со смертью Алексея Навального, пишет VOA.

Президент Джо Байден выступил с предупреждением об угрозах, с которыми сталкивается человечество, главной из которых, как он подчеркнул, являются изменения климата. Кроме них, президент упомянул риск ядерного конфликта и авторитарных лидеров, подобных Владимиру Путину.



«Помимо таких обезумевших с…х сынов , как этот Путин и другие, мы всегда должны беспокоиться об (опасности) ядерного конфликта, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат», – сказал Байден в краткой речи на мероприятии в Сан-Франциско.



При этом Байден использовал аббревиатуру SOB, которая расшифровывается как «son of the bitch». Буквальный перевод этих слов на русский язык звучит как «с…н сын». В английском языке эта аббревиатура звучит не так резко, как в русском.



Кремль назвал слова Байдена «неприемлемыми».



Глава Белого дома заявил, что в пятницу США объявят о пакете новых жестких санкций против России в связи со смертью в тюрьме оппозиционного лидера Алексея Навального.



Напомним, что, выступая 20 октября 2023 года, Байден сравнил ХАМАС и Путина, заявив, что цель обоих – «уничтожить демократию, находящуюся… по соседству».

«Мы не можем и не будем позволять террористам вроде ХАМАС и тиранам вроде Путина побеждать. Я не позволю этому случиться», – сказал президент.



На прошлой неделе, после того как власти колонии, в которой содержался Навальный, объявили о его смерти, Байден сказал, что это – «следствие того, что сделали Путин и его головорезы».



На состоявшемся 21 февраля в Сан-Франциско мероприятии по сбору средств Байден также выступил с критикой в адрес Дональда Трампа за то, что последний сравнил свои юридические проблемы с судьбой Навального.



Война в Украине, смерть Навального и заявления США о том, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос, привели к крупнейшему кризису в отношениях между Россией и Западом со времен «холодной войны».