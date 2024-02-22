Госдепартамент анонсировал новый «мощный» пакет санкций против России

Санкции будут связаны как с войной в Украине, так и с гибелью Алексея Навального, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Санкции в отношении России, о которых Госдепартамент объявит в пятницу, будут связаны как с продолжающимся полномасштабным вторжением в Украину, так и со смертью оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в среду заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер отказался вдаваться в подробности, но пообещал, что это «будет мощный пакет санкций».

«Мы всегда ищем дополнительные способы, чтобы перекрыть кислород российской военной машине, чтобы лишить российский военно-промышленный комплекс компонентов, необходимых для финансирования его деятельности, а также привлечь к ответственности тех, кто в этом участвует, – заявил Миллер. – Россия видит санкции, замечает их и пытается на них реагировать, и поэтому мы наблюдаем за действиями, которые они предпринимают, и ищем возможности вводить новые санкции либо в отношении отдельных лиц, либо в новых областях, а также сосредотачиваемся на борьбе с уклонением от санкций».

Отвечая на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать оценки западных спецслужб, согласно которым Владимир Путин думает, что он может выиграть войну в Украине, Миллер сказал, что «должно быть очевидно для всех, что Владимир Путин внимательно следит за происходящим в Вашингтоне. Можно предположить, что он следит за происходящим в Конгрессе».

«Я думаю, он всегда исходил из предпосылки, что сможет переждать Запад – что внимание Запада (к Украине) ослабнет, что интерес Запада угаснет, что Запад не захочет поддерживать санкции. И до сих пор Запад доказывал ему обратное – я имею в виду не только Соединенные Штаты, но и Европу, которая с самого начала предприняла решительные шаги, чтобы отказаться от российских энергоносителей, и, как я думаю, Путин никогда не предполагал, что произойдет», – заявил Миллер.

Он подчеркнул, что теперь «весь мир, включая Москву, наблюдает, готов ли Конгресс Соединенных Штатов продолжить финансирование Украины, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии. Администрация Байдена очень ясно высказалась в отношении того, что, по нашему мнению, должно произойти. Это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и мы продолжим отстаивать эту позицию, и мы надеемся, что Конгресс ответит, потому что, как я сказал, весь мир смотрит сейчас на нас».

Миллер не согласился с тем, что у Путина в данный момент есть преимущество на поле боя в Украине.

«Если посмотреть на ход этого конфликта не только за два года, но и за последнее время, то мы видели, как Россия добивалась успехов на поле боя; мы видели успехи на этой неделе – на прошлых выходных, потому что Украина не смогла должным образом пополнить военные запасы, во многом из-за того, что Конгресс не предпринял действий, которые мы считаем необходимыми для продолжения поддержки Украины в ее борьбе за защиту своей территории. Но мы также видели, как Украина добивалась значительных успехов на поле боя, особенно важным, по моему мнению, был успех в Черном море, где они оттеснили российский флот, они открыли новый транспортный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и зерно, но и другие произведенные товары через Черное море, чего не было возможно в начале войны, когда Россия блокировала украинские порты. Так что мы думаем, что они продолжат добиваться прогресса там, и мы будем продолжать поддерживать их по мере наших возможностей, но нам нужен партнер в лице Конгресса», – добавил Миллер.