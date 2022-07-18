Сергей Коваленко из штата Вашингтон получил пожизненное за сексуальное насилие в отношении своих детей

60-летний Сергей Коваленко из штата Вашингтон, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над собственными детьми, был приговорен к 25 годам (300 месяцам) лишения свободы. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе прокурора округа Уотком, Коваленко, скорее всего, проведет в институтах Департамента исполнения наказаний до конца своей естественной жизни.

Штат рекомендовал г-ну Коваленко отбыть срок от 26,5 лет (318 месяцев) до пожизненного заключения, что соответствует максимальному сроку, допустимому в соответствии с Законом штата Вашингтон о реформе вынесения приговоров. Судья Роберт Олсон, вынося свое решение, отметил, что он уравновешивал отсутствие у г-на Коваленко криминального прошлого с поведением, которое считается «чудовищным», и полным отсутствием угрызений совести у г-на Коваленко.

“После 8-дневного судебного разбирательства, включавшего показания жертв по этому делу, присяжные совещались 3 часа, прежде чем вынести обвинительные приговоры по всем пунктам. Этот вердикт свидетельствует о том, что жертвы были услышаны и им поверили. Мы надеемся, что эта резолюция принесет некоторое утешение тем, кто пережил это ужасное насилие”, – говорится в резолюции прокурора округа Уотком.

Напомним, что 21 апреля 60-летний Сергей Андреевич Коваленко был признан виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании ребенка первой степени, двум пунктам обвинения в растлении малолетних первой степени, пяти пунктам обвинения в растлении малолетних второй степени и трем пунктам обвинения в растлении малолетних третьей степени согласно протоколу суда.

Ранее сообщалось о 61-летнем Александре Коваленко из Спарты (штат Миссури), который был арестован по обвинениям в сексуальном насилии над шестью несовершеннолетними детьми. Также “Славянский Сакраменто” сообщал о пожизненном заключении бывшего пастора “Славянской миссионерской церкви Вифания”, Викторе Мирошниченко, получившем два пожизненных срока за педофилию.