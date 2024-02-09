В Сакраменто снимают все больше голливудских фильмов

Сцены из блокбастера с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном в главных ролях и фильм о бездомных с участием Билли Болдуина снимали в Сакраменто в течение последних двух недель.

По данным разных СМИ, фильм Ди Каприо имеет рабочее название “Проект BC” (BC Project), съемки еще продолжаются в течение текущей недели.

Съемки фильма о бездомных “Без адреса” завершились совсем недавно – буквально на прошлой неделе актер Билли Болдуин снимался в некоторых сценах для этой картины.

Одна из продюсеров “Без адреса” Салли Форсье сказала, что “Грета Гервиг поместила столицу Калифорнии на карту благодаря съемкам «Леди Бёрд», – цитирует ее ABC10. Режиссер Грета Гервиг получила широкую популярность после фильма “Барби”.