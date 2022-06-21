Сергей Коваленко признан виновным в сексуальном насилии над детьми

21 апреля 60-летний Сергей Андреевич Коваленко был признан виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании ребенка первой степени, двум пунктам обвинения в растлении малолетних первой степени, пяти пунктам обвинения в растлении малолетних второй степени и трем пунктам обвинения в растлении малолетних третьей степени согласно протоколу суда.

Судебные протоколы показывают, что в 2016 году офис шерифа округа Уотком, штат Вашингтон, начал расследование по делу Коваленко о сексуальных домогательствах к нескольким детям, о которых он знал в течение двух десятилетий. Расследование офиса шерифа показало, что Коваленко изнасиловал трех девочек с 1996 по 2016 год, говорится в документах.

Как говорится в аффидевит прокурора, в одном из случаев Коваленко сексуально эксплуатировал свою малолетнюю дочь на протяжение нескольких лет.

Кроме того, сообщается, что преступник угрожал жертве физическим насилием в случае разглашения их «отношений». Насилие со стороны отца прекратилось лишь после того, как жертва сообщила о насилии родным.

Согласно документам суда, находящимся в распоряжении “Славянского Сакраменто”, обвиняемый был признан виновным жюри.

Ранее сообщалось о 61-летнем Александре Коваленко из Спарты (штат Миссури), который был арестован по обвинениям в сексуальном насилии над шестью несовершеннолетними детьми.