Беженцы из Украины могут получить скидку в 50% на аренду жилья в Калифорнии

Департамент социальных служб Калифорнии предлагает жилищную помощь украинским беженцам.

Департамент социальных служб Калифорнии предлагает программу жилищной помощи для украинцев (Housing Assistance for Ukrainians, HAU), которая создана для поддержки недавно прибывших украинцев и лиц неукраинского происхождения, перемещенных из Украины. HAU предоставляет прямую жилищную и коммунальную помощь, а также услуги жилищной поддержки домохозяйствам, имеющим на это право, посредством партнерства с восемью руководителями округов, в которых проживают беженцы, и одним ведущим администратором некоммерческой организации для всех округов, в которых беженцев нет.

Программа распространяется на украинцев и неукраинцев, прибывших в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года, т.е. после начала российского вторжения в Украину во время продолжающейся российско-украинской войны, по гуманитарному паролю, обычному паролю и по программе U4U, которая действует только для украинцев.

Также, в программе могут участвовать въехавшие в США по паролю после 30 сентября 2023 супруг/супруга или ребенок указанного выше лица, года; родитель, законный опекун или основной опекун несопровождаемого несовершеннолетнего беженца или несопровождаемого ребенка.

Программа предполагает помощь в виде субсидий, которые могут выплачиваться максимум на шесть месяцев в размере до 50% от ежемесячной стоимости аренды, а также оплату коммунальных услуг.

Одно домохозяйство может получить помощь в размере до 10 000 долларами США в течение всего действия программы.

Только один человек из домохозяйства может подать заявку и получить средства от имени семьи. Заявителю и всем членам его/ее семьи придется указать все имена в договоре аренды. Кроме того, они не могут жить со своими финансовыми спонсорами. HAU предназначен для домохозяйств, у которых возникают проблемы с арендной платой за квартиры, в которой семьи фактически живут.

При подаче заявления вас попросят предоставить подтверждение или документацию о финансовой необходимости. Будьте готовы предъявить такие документы, как договор аренды, счета за коммунальные услуги, удостоверения личности и любые документы, связанные с вашей иммиграцией в США.

Вам необходимо будет поддерживать тесный контакт со своим социальным работником и всегда не забывать сообщать ему свой новый номер телефона и адрес, если вы поменяете телефоны или местоположение во время участия в программе.

Подробнее о программе и других ресурсах помощи можно ознакомиться здесь, на сайте доступен перевод через Google translate.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться к администратору HAU по адресу HAU@ccdsd.org или к команде Отдела обучения и технической помощи Бюро программ для беженцев по адресу HAU@dss.ca.gov.