В России бойкотируют концерты Кристины Орбакайте из-за ее американского гражданства

В России происходит отмена концертов Кристины Орбакайте из-за ее американского гражданства.

Известная российская певица Кристина Орбакайте, последние годы постоянно проживающая в США, решила организовать очередной тур по России, но её концерты стали отменять, т.к. общественность стала яро выражать протесты. Людям не нравится, что 52-летняя певица живёт в США, а зарабатывать прилетает в Россию. На ПМЖ певица переехала в Штаты несколько лет назад, здесь у нее семья и недвижимость.

На протяжении последнего года она периодически летала по миру, однако Россию не посещала. Кроме этого, певица не высказывалась публично ни по поводу войны в Украине, ни по политической обстановке в России в целом.

С конца декабря 2022 года Кристина Орбакайте не появлялась и тем более не работала в РФ на протяжении целого года. А в декабре 2023 года певица приехала в Москву, чтобы принять участие в новогодних мероприятиях. Для кого-то стал неожиданным тот факт, что её не вырезали из «Песни года», хотя народ относится к исполнительнице довольно неоднозначно.

В связи с этим в сети многие высказывают мнение, что у неё начали заканчиваться средства.

Весной у певицы был запланирован тур по России, но концерты стали отменять чуть ли не повсеместно. Среди формальных причин отмены назывались накладки по логистике, сложность проведения этих концертов. А общественные деятели даже обвиняли Орбакайте в поддержке Вооруженных сил Украины. Звучали заявления, что певица имеет американское гражданство, а Штаты финансируют и снабжают боеприпасами Украину.

Сначала были отменены концерты в Улан-Удэ и Чите, запланированные на 13 и 14 марта соответственно. Потом последовали отмены концертов в Красноярске и Иркутске, запланированные на 7 и 12 марта; в Благовещенске (15 и 16 марта) и Хабаровске (18 марта).

3 марта 2024 года состоится концерт в Санкт-Петербурге концертном зале «Октябрьский». В данный момент удалось продать уже 1/5 от всех билетов, их стоимость колеблется от полутора до восьми тысяч рублей ($20-$75).

Отметим, что Кристина Орбакайте не признана иностранным агентом, и её деятельность на территории РФ не запрещена. Однако организаторы вынуждены прислушиваться к мнению общественных деятелей и отменять мероприятия. Вероятно, в будущем певице придется отказаться от проведения крупных концертов в России.

Выступление в Санкт-Петербурге с большой вероятностью состоится.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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