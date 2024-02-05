Убогое очарование зла 

Находясь в стране, о которой так давно мечтала, я бы хотела писать позитивные статьи, радоваться жизни, но меня не покидают тени прошлого, и я думаю, что это происходит по определенной причине.

На ум приходит марш «Прощание славянки», звуки которого были бы чем-то приятным, наполненным ностальгией, но оказались отравленным воспоминанием.

Все мои мысли и эмоции, связанные с музыкой, культурой и атмосферой моей страны, стали ядовитыми.

Все дело в парке «Патриот» в Москве. Наверное, побывав там, осознаешь масштабы зла, которое охватило Россию. Наблюдая в этом парке за людьми, поддерживающих режим, я увидела все виды зомби, людей без живых эмоций – безжизненные, безвольные амебы. Хотя нет, что-то другое – это вампиры, какие-то сомнамбулы с отсутствующим взглядом. Мы все вместе бродили по этому парку, и если бы для этих кровожадных существ прозвучал призыв наброситься на что-то живое, они бы повиновались и стали бы разрывать на части тех, кто еще немного против, кто хотя бы еще немного живой и нормальный человек.

Понятие адекватности и нормальности в России 2024 года стерлись, ушли в небытие. Страну покинули талантливые, умные, продвинутые; и складывается впечатление, что остались только облученные пропагандой нелюди, но появление Бориса Надеждина и огромного количества граждан, готовых идти голосовать против Путина и войны – это не дает умереть вере в лучшее.

Но вернемся к парку «Патриот», этому чудовищному и странному месту. По сути, все ради воссоздания военных действий Второй Мировой – декорации окопов, сооружений для защиты в случае бомбардировки. Все огромное и монументальное, но самое поразительное – это гигантская арка с какими-то символами, что-то немыслимое. Я не разбираюсь в рунах, символах и тому подобное, но, видимо, арка, встречающая пришедших, возвещает о неком величии и о монументальности всего созданного. Что-то фантастическое, что не вмещается в понятие обыденного. Затем какой-то фуд-корт с советским уклоном: кургузые продавщицы в чепчиках.

И рядом со мной идут они – эти ребята. На костылях, без ноги или руки идут к храму. Идут с женами или с кем-то еще, ковыляя или бодро шествуя в военной форме, идут к храму. Но это как-то не так первостепенно, т.к. все настолько грандиозно и зловеще, что захватывает дух, но не как, например, на аттракционах, а как если вдруг попадаешь в темную и страшную подворотню поздно вечером в Екатеринбурге. Да, ощущение именно такое.

В этом парке установлен павильон, называется 1000 шагов или 500 шагов – я не помню. В современной России любят такие всякие квесты и задорные названия из этой серии. Некие шалости для веселья. Хотя, ничего смешного нет совсем и уже давно. Этот павильон так создан, чтобы ознакомить зрителя со всеми этапами Великой отечественной, рассказать историю через взаимодействие, визуал, воссоздание военных действий и т.п. Попадая в эпицентр гнусной пропаганды зла, в это жуткое пространство, становится настолько страшно – мысль о побеге из страны уже превращается во внутренний вопль и крик: бежать прямо сегодня, даже сейчас. Поездка в этот монумент зла произошла на фоне атаки дронов на Москву, постоянных поджогов по стране и т.п.

Первые этапы войны, имена бойцов, действия на поле боя Второй мировой – это все показано с целью вызвать чувство трепета и благородного волнения, проникновенные слезы должны литься ручьем во время прохождения по сооружению. И все это имеет отношение к войне новой, это чувствуется во всем: человек обязан испытать гордость за воинственное, кровожадное отечество, которое что-то защищает, борется с чем-то неведомым и размытым. Нет никакого намека на какой-то благородный посыл. Все – каждая деталь, шинель, боеприпас – размещено для того, чтобы народ испытывал благоговение и чувство принадлежности к великому. Но как же убого и гнусно! И все это на фоне войны, страшной, чудовищной войны с Украиной.

Поразило больше отношение народа, зрителей, гостей: полунищие, в каких-то лохмотьях, они идут фотографироваться на фоне стены, в которую врезался боеприпас, т.е. части декорации воссозданной квартиры, в которую влетела бомба. Это преподнесено как нечто героическое, подходящее для семейного фото. И зомби-родители просят детей встать на фоне стены для фотографии. И дети послушно фотографируются.

Вся культура: литература, поэзия, музыка, Толстой, Дягилев, Солженицын… Все рухнуло, не осталось ничего… Только это убожество. Возникает вопрос, как великая культура могла породить подобное?! Дело в менталитете?! Может, эта идея чего-то сверхвеликого и национального витала в воздухе?! Риторический вопрос…

Потом проследовали в храм армии РФ, украшенный позолотой, драконами и какими-то иконами. А в это время где-то в Кургане пенсионерка доедает последний кусок хлеба. В Чите руины, а не город, коммунальный коллапс по всей стране. Передо мной многомиллионное вложение в пустоту, в демонстрацию величия, основанного на насилии и кровопролитии. Я боюсь представить, сколько денег вложено в этот парк. И играет марш «Прощание славянки», ковыляют эти ребята – убийцы, вернувшиеся с бессмысленной войны. Я не смогла зайти в храм. Для чего?! Зачем?! Все понятно и так.

Парки, монументы, павильоны, аттракционы, памятники должны порождать благородство, справедливость, добропорядочность и другие положительные ценности, призывать к человечности.

Этот марш, эта убогая картина иногда напоминает о себе. Это воспоминание, как шальная и больная собака из подворотни – бежит на меня и пугает, но мне не страшно. Причина этих терзающих душу воспоминаний – банальная травма или синдром иммигранта, когда спрашиваешь себя: «Как так вышло? Что происходит? Когда война кончится? Почему я не дома?» – мозг пытается анализировать, выстраивать цепочку событий…

Я далеко, в США, и в безопасности – в стране, где справедливость и ценность человеческой жизни превыше всего, но иногда мелькнет русская речь, косой, вампирский взгляд, кровожадный и агрессивный… И все пережитое в Москве снова наваливается… Может, нужно это помнить. Не знаю. Ничего не знаю, но я была свидетелем этого: страшного и зловещего, проникающего в сердце. Есть желание отречься, забыть эту русскую речь с имперским оттенком. Похоже, подсознание говорит: “Аккуратнее с соотечественниками!” И это верно.

Отчего появляется это страстное желание присоединиться к какому-то движению с символикой, стать частью системы, режима, поклоняться диктаторам? Я думаю, что это происходит от недостатка фантазии и смелости для создания, созидания и творчества. Если раскрывать собственный талант, стремиться создавать что-то (а я верю в то, что каждый из нас наделен особенным даром и уникальными способностями), тогда, если проснется чувство ответственности перед собой и миром, возможно, отпадет этот порыв присоединяться к дурным, ложным, скверным и низким ценностям.

Среди моих знакомых есть те, кто, как оказалось, выражают симпатию товарищу Сталину и даже оправдывают репрессии. Что за этим кроется? По-моему, нежелание думать, размышлять здраво и ленивое присоединение к некой идее, которая кажется великой. В этом я вижу обесценивание себя и собственной значимости. Осознание собственной силы и способностей играет большую роль в становлении личности и здорового общества в целом. Сталин – убийца и маньяк, еще один страшный диктатор в истории, после себя он оставил только кровавый след и чувство безграничного страха перед властью и любым протестом, неким «неповиновением», которое, по сути, является всего лишь выражением гражданской позиции.

Не позволим еще одному больному человеку, психопату, терроризировать весь мир – будем человечными, осознанными и независимыми в наших оценках происходящего, делая выбор в пользу позитивных перемен к лучшему. Пусть наступит мир!

Диана Гринштейн