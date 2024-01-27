Байден мастерски перехватил инициативу в иммиграционной реформе, но всё по порядку.

1. ПОДЛОСТЬ

Как вы помните, американский бюджет на Украину иссяк, и Байден запросил у Конгресса $61 миллиард на 2024 финансовый год ещё осенью. Понимая, что трампанутые в республиканской партии отказываются поддерживать Украину, он сделал ход конём: предложил запаковать украинский бюджет в один законопроект с Израилем, тихоокеанским регионом (Тайвань) и южной границей на общую сумму $105 миллиардов.

В ответ Спикер Джонсон потребовал не просто деньги на южную границу, а кардинальную реформу иммиграционной политики США. Это было цинично и подло. Последняя иммиграционная реформа состоялась в 1986 году, а 20 лет назад даже Буш младший был вынужден отказаться от иммиграционной реформы под давлением собственной партии.

Когда эту идею поддержали республиканские сенаторы, я пришёл к печальному выводу, что Украина потеряла Сенат. Теперь я начинаю надеяться, что не всё потеряно.

2. ЭМПАТИЯ

После 4 лет трамповского беспредела, когда детей отбирали у родителей, Байден баллотировался на гуманной иммиграционной политике. Частично это была натуральная реакция человека со здоровым чувством эмпатии, частично обратная реакция на бесчеловечную политику Трампа, частично Байден удовлетворял левое крыло партии, и частично он действовал в рамках ограниченных финансов, поломанных законов и судебных решений.

Но губернатор Техаса Грэг Абботт начал сажать иммигрантов в автобусы и за счёт собственного бюджета перевозить их в демократические штаты и города. То же самое делал губернатор ДеСантис, и это несмотря на то, что Флорида даже не граничит с Мексикой. Потому что ДеСантис – это трампизм без Трампа с видами на президентское кресло. Уже в прошедшем времени.

Этот подленький манёвр тем не менее привёл к желаемому результату: они ударили по таким городам, как Нью-Йорк, у которого в попытке помочь иммигрантам действительно начали заканчиваться ресурсы. Демократы начали требовать от федерального правительства масштабного решения проблемы.

В результате Байден и большинство демократов в Вашингтоне пришли к тому, что иммиграционный вопрос нужно решать в любом случае и с практической, и с политической точки зрения. Это одно из самых слабых мест в поддержке Байдена. И если левое крыло будет сопротивляться, то может даже неплохо, что демократов вроде как заставляют. А с другой стороны, если республиканцы проголосуют за всё сразу – украинский пакет + Израиль + Тайвань, – то мы вообще «в дамках»!

3. КОМПРОМИСС

Принципиальная проблема в существующих законах о беженцах, которые были приняты в результате международных соглашений после Второй Мировой Войны. Большинство «нелегальных» иммигрантов попадают в Америку легально. Они переходят границу и ждут, пока их арестуют. Во время ареста они сообщают, что ищут политического убежища в США. Через несколько часов их выпускают внутри страны при условии, что через несколько лет они придут в суд для рассмотрения их статуса беженцев. Это их полностью устраивает, часть из них не появляется в суде, но даже в суде большинство не получает статус беженца.

Переговоры в Сенате идут уже пару месяцев и обе стороны начали говорить, что они приближаются к сделке. Впервые демократы отказались от требований легализовать тех, кто уже в США. Впервые демократы согласились ввести более жёсткие требования для тех, кто просит убежища. И обе стороны согласились сократить судебные решения до 6 месяцев, выделив для этого соответствующие финансовые ресурсы. Более того, законопроект предоставит Президенту право закрывать границу, если количество иммигрантов в среднем превышает 5000 в день.

Всё рационально и практично. В Сенате появился свет в конце туннеля.

4. САБОТАЖ

Однако в среду лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл на встрече с сенаторами сообщил, что окно на украинскую/иммиграционную сделку закрывается. Республиканцы были разделены в вопросе Украины, но были объединены в вопросе иммиграции. Теперь расклад поменялся, поскольку Трампа баллотируется на кризисе на южной границе. «Мы не хотим делать ничего, что может подорвать его [предвыборную кампанию]».

То есть МакКоннелл буквально сказал вслух то, что мы и так понимали: республиканцы не хотят решать иммиграционную проблему, потому что кризис позволяет им переводить стрелки на демократов и побеждать на выборах.

В свою очередь Спикер Майк Джонсон в пятницу заявил, что сделка «dead on arrival» – мертва по прибытию в Палату представителей. Палата приняла свою версию иммиграционной реформы (HR2), и Джонсон не собирается делать какие-либо уступки.

Вместо этого он планирует начать абсолютно бессмысленный процесс импичмента против секретаря внутренней безопасности Алехандро Майоркаса за то, что он единолично не остановил поток иммигрантов. Трампизм головного мозга продолжает прогрессировать.

5. ЭНДШПИЛЬ

Тем не менее в четверг МакКоннелл сказал, что его неправильно поняли. Он не сдаётся и продолжает искать возможности финансировать украинский пакет и договориться об иммиграционной реформе.

А в пятницу вечером последовал гениальный ход со стороны Байдена. Он заявил, что если Конгресс проголосует за сделку в Сенате и предоставит ему полномочия закрывать границу, он это сделает. То есть демократы официально ЗА решение кризиса. Кто против?

Дальше начинает вырисовываться мат в два хода. Если МакКоннелл плюнет на Трампа и договорится о сделке, то Шумер пропихивает это через Сенат в одном пакете с Украиной, скажем 70–30. Байден снова поддерживает, обещает воспользоваться новыми полномочиями и решить проблему южной границы.

Кому мат? Прежде всего Спикеру Джонсону. Потому что перед ним может появиться конкретный законопроект с конкретными решениями иммиграционного кризиса при поддержке республиканцев в Сенате и Белого Дома. Если он от него откажется, то никакая пропаганда даже от Дорогого Лидера не сможет перевести стрелки на демократов. И тогда даже трампонутым в Палате будет сложно отстранить Джонсона в такой ситуации.

Я не делаю предсказаний, и здесь есть несколько «если». Но мой новый оптимизм базируется на реальности.

P.S.:

Уже несколько человек написали о назревающей гражданской войне между Техасом и федеральным правительством. Причём в Америке об этом практически не пишут и уж точно не в контексте военных действий. Создаётся такое впечатление, что этот момент специально раздувается в русскоязычном медийном пространстве.

Дело в том, что губернатор Абботт всё в том же скандальном режиме решил, что Техас сам начнёт охранять свою границу с Мексикой. В связи с этим, штат начал устанавливать колючие проволоки и другие препятствия. В результате несколько иммигрантов погибли и получили ранения.

Однако по установленным конституционным принципам за границы США отвечает федеральное правительство. Дело дошло до Верховного Суда, который 5 к 4 согласился с администрацией Байдена.

В ответ Абботт заявил, что не подчинится решению суда, и его поддержали почти все республиканские губернаторы. Отсюда пошли разговоры о грядущей гражданской войне.

Конечно, мы живём в интересные времена, но пока что это пустые театральные выступления. О реальном военном конфликте речи нет. А если Конгресс проголосует за иммиграционную реформу, то Абботт останется и без сцены, и без аудитории.

Дмитрой Абрамсон