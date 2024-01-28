Трамп должен выплатить писательнице Джин Кэрролл $83,3 млн

После рассмотрения иска о клевете Джин Кэрролл к 45-му президенту США Дональду Трампу присяжные Нью-Йорка единогласно присудили ему выплатить истице 83,3 млн долларов, из которых на компенсацию репутационного и эмоционального ущерба уйдет 18,3 млн долларов, остальные 65 млн долларов пойдут на оплату штрафа.

Несмотря на размер штрафа, приговор не стал неожиданным: судья Льюис Каплан еще до суда постановил, что Трамп оклеветал Джин Кэрролл, присяжным оставалось только решить сумму выплаты, а не то, несет ли он ответственность.

Иск о диффамации был подан из-за сделанных в 2019 году Трампом заявлений, обвинявших писательницу во лжи. Он утверждал — и до сих пор утверждает, — что Кэрролл лгала и выдвинула обвинение, чтобы увеличить продажи своей книги.

Дональд Трамп покинул здание суда за несколько минут до вынесения приговора и не был в зале, когда присяжные вернулись. Он уже заявил, что будет обжаловать это решение.

“Абсолютно смешно!,” – написал он в своей соцсети. “Я полностью не согласен с обоими приговорами и буду подавать апелляцию на всю эту охоту на ведьм, направленную Байденом, направленную против меня и Республиканской партии.”