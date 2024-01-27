Российский хакер приговорен к 5 годам заключения за кибератаки на больницы США

Гражданин России был приговорен к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения за разработку и активное применение вредоносного программного обеспечения (ПО), известного как Trickbot, которое использовалось для проведения кибератак против американских больниц и других организаций, а также частных лиц..

Согласно судебным документам, сорокалетний гражданин России из Амурской области Владимир Дунаев предоставлял специализированные услуги и технические возможности для реализации схемы Trickbot. ПО представляло собой набор вредоносных программ, предназначенных для кражи денег и облегчения установки программ-вымогателей.

Среди жертв вредоносной программы были в том числе больницы и школы, которые понесли убытки в десятки миллионов долларов.

Дунаев разработал модификации браузера и вредоносные инструменты, которые помогали собирать учетные данные с зараженных компьютеров, облегчали и расширяли удаленный доступ, используемый участниками Trickbot, и создавали электронный код, предотвращающий обнаружение вредоносного ПО Trickbot законным программным обеспечением безопасности.

От мошеннической схемы Дунаева и его 6 сообщников были обмануты физические лица и компании на сумму более 3 400 000 долларов США.

В 2021 г. Дунаев был экстрадирован из Кореи в США, а 30 ноября минувшего года мужчина признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных, а также в сговоре с целью совершения преступлений с использованием электронных средств и банковского криминала.

В июне одна из сообщниц Дунаева, Алла Витте, разработчик вредоносного ПО Trickbot и гражданка Латвии, признала себя виновной в сговоре с целью компьютерного мошенничества и была приговорена к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.