Boeing 737 Max 9 возобновит полеты после проверок

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение о возобновлении полетов самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента 5 января, когда у лайнера Alaska Airlines после взлета в воздухе отвалилась дверь.

В среду, 24 января, агентство объявило о дополнительных действиях для обеспечения безопасности каждого самолета после тщательного анализа данных 40 проверок заземленных самолетов. FAA не будет расширять производство MAX, включая 737-9 MAX “пока не убедится, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены”.

Это действие является дополнением к расследованию FAA и ужесточило надзор за Boeing и его поставщиками, также федеральное агентство утвердило процесс тщательной проверки и технического обслуживания, который должен быть проведен на каждом из 171 остановленного самолета Boeing 737-9 MAX. После успешного завершения самолет сможет вернуться в строй.

После завершения процесса расширенного технического обслуживания и проверки на каждом самолете дверные заглушки на 737-9 MAX будут соответствовать оригинальной конструкции и безопасны в эксплуатации. Этот самолет не будет эксплуатироваться до тех пор, пока процесс не будет завершен и не будет подтверждено соответствие первоначальной конструкции.

В Boeing заявили, что выполнят все указания регулятора.

Напомним, что в начале января при наборе высоты после вылета из Портленда, Орегон, у самолета Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вылетела дверная заглушка. Самолет вернулся обратно, никто не пострадал, однако после инцидента все лайнеры 737 Max 9 были выведены из эксплуатации.