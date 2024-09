Экипаж Polaris Dawn провел первый коммерческий выход в открытый космос

Экипаж частного пилотируемого космического полета Polaris Dawn совершил первый в мире полностью гражданский выход в открытый космос в четверг утром. Экипаж из четырех астронавтов —миллиардера-предпринимателя Джареда Айзекмана, отставного подполковника ВВС Скотта «Кидд» Потита и инженеров SpaceX Сары Джиллис и Анны Менон — стартовал в космос во вторник.

Этот полет назвали историческим, т.к. до него только астронавты из правительственных космических агентств совершали выходы в открытый космос для строительства или модернизации космических станций на орбите, ремонта спутников и завершения научных экспериментов.

Экипаж Polaris Dawn использовали новые скафандры, разработанные SpaceX, и провели операцию длительностью около двух часов на орбите 700 км над Землей. Командир миссии Джаред Айзекман и специалист Сара Гиллис вышли в открытый космос, где пробыли около 10 минут, также они провели серию тестов для проверки мобильности скафандров и терморегуляции, а пилот Скотт Потит и Анна Менон поддерживали их в ходе операции. SpaceX контролировала процесс из штаб-квартиры в Хоторне, Калифорния. Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Этот выход стал первым для коммерческих астронавтов и корабля Dragon. На фоне проблем компании Boeing данное достижение дает компании Илона Маска SpaceX преимущества в освоении государственных бюджетов для освоения космоса. Администратор NASA Билл Нельсон передал наилучшие пожелания SpaceX и экипажу Polaris Dawn в заявлении на X:

“Поздравляю PolarisProgram и SpaceX с первым в истории коммерческим выходом в открытый космос! Сегодняшний успех представляет собой гигантский скачок вперед для коммерческой космической отрасли и долгосрочной цели NASA по созданию динамичной космической экономики США.”