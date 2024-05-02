Джошуа Дин, бывший контролёр качества в Spirit AeroSystems, компании-поставщике Boeing, умер во вторник, 30 апреля, после внезапной и тяжелой инфекции.

Дин сообщал о проблемах с безопасностью и предполагаемых нарушениях производителя самолетов. Он стал вторым информатором, связанным с Boeing, который умер за последние два месяца, после того как компания стала объектом повышенного внимания общественности.

В начале марта бывший сотрудник Boeing Джон Барнетт не явился для дачи показаний в суд. Когда адвокаты забили тревогу, его нашли мертвым в салоне машины на стоянке у отеля в штате Южная Каролина, где Барнетт остановился для последующего визита в суд. В полиции Чарльстона сообщили, что мужчина застрелился.

Дин и Барнетт работали в сфере контроля качества продукции, связанной с Boeing, и выступали в качестве информаторов в разбирательствах, касающихся проблем с безопасностью самолетов.

VOA