Тысячи человек приняли участие в 20-м ежегодном Марше за жизнь в Сан-Франциско

В субботу 20 января в Сан-Франциско от Сивик-Плаза по Маркет-стрит прошел юбилейный 20-й Марш за жизнь, Западное Побережье (Walk for Life, Weat Coast), дождь не остановил десятки тысяч людей, чтобы принять в нем участие. К концу митинга дождь закончился.

Среди приглашенных спикеров был преподобный Кленард Чилдресс-младший, он выступал почти на каждом марше Walk West for Life Coast с алча их проведения, он является защитником права на жизнь для всех американцев, уделяя особое внимание искоренению зла абортов в афроамериканском сообществе.

Марш начался с того, что архиепископ Сальваторе Кордилеоне произнес молитву и сказал: “Небеса проливают слезы радости, видя всех вас, стоящих здесь всю жизнь!”

Другой спикер, президент Live Action Лила Роуз, в своей речи отметила, что более 32 000 детей были спасены от абортов после исторического решения Верховного суда в 2022 г., отменившего другое историческое решение по делу «Роу против Уэйда», когда каждый штат самостоятельно стал регулировать эту сферу.

Организация Walk for Life, West Coast проводит марши в защиту женщин и семьи с 2005 года, когда в субботу 22 января 2005 г. пришло более 7000 человек. Это стало историческим днем в Сан-Франциско, типично либеральном городе, убеждены приверженцы Walk for Life, West Coast. Организация выступает против абортов, и считает, что аборт является насилием над женщинами и их детьми, как физическим, так и эмоциональным, и в вредит женщинам и мужчинам; он разделяет семьи и общество.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship