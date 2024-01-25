Комитет Сената США поддержал закон о конфискации замороженных российских активов

Комитет Сената по международным отношениям в среду предложил законопроект, позволяющий США конфисковывать замороженные российские активы с целью передачи их Украине для восстановления от последствий войны.

Комитет Сената проголосовал за «Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act, обеспечивающий дополнительную помощь Украине с использованием конфискованных у ЦБ РФ активов и других суверенных активов РФ: 20 голосов за, 1 голос против.

Законопроекту еще предстоит рассмотрение в Сенате и Палате представителей прежде, чем он будет подписан президентом и вступит в силу. Если это произойдет, то он станет первым случаем, когда США конфискуют иностранные активы страны, с которой они не находятся в состоянии войны. Законодатели заявили, что администрация Байдена поддерживает законопроект.