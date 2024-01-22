Поезд сошел с рельсов на севере Калифорнии 

Около 9 утра в минувшую пятницу в калифорнийском городе Сонора несколько вагонов поезда сошли с рельсов, повредив автомобили, припаркованных рядом с местом аварии; также вагоны поезда врезались в шлагбаум, таким образом сломав его. Сообщений о травмах и пострадавших не поступало.

Крушение до вечера заблокировало оживленную проезжую часть в центре города.

На своей страничке в Фейсбуке полицейские Соноры сообщили, что в пятницу им пришло известие о сошедших с рельсов вагонах поезда, человеческих жертв удалось избежать. Cal Fire, CHP, департамент Общественных работ Соноры, пожарные и полицейское управление города работали вместе, чтобы установить причину инцидента и расчистить проезжую часть.

Полицейские также предупредили, что признаков опасной ситуации нет.

Сошедший с рельс поезд принадлежал компании Northern Sierra Railway, ее президент сообщил, что в поезде были пиломатериалы и четыре задних вагона были пусты. Он пока не может назвать причину крушения, поскольку расследование все еще ведется.

Сонора — исторический шахтерский город в предгорьях Сьерра-Невады, примерно в 50 милях к северо-востоку от Модесто.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship