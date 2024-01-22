Зеленский внес в Раду законопроект, разрешающий второе гражданство для украинцев зарубежом

В День соборности Украины президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за рубежом за их поддержку с начала вторжения России и предложил изменить Конституцию, чтобы разрешить второе гражданство.

22 января отмечается годовщина объединения Восточной и Западной Украины в 1919 году.

«Сегодня я вношу на рассмотрение Верховной Рады ключевой законопроект, который позволит принять комплексные законодательные изменения и ввести множественное гражданство, – говорится в заявлении Зеленского. – И это позволит всем этническим украинцам и их потомкам со всего мира иметь наше гражданство. Конечно, за исключением граждан страны-агрессора».

Поблагодарив украинскую диаспору во всем мире за поддержку, в том числе тех, кто приехал воевать за Украину, Зеленский сказал, что слова «я – украинец» имеют особое значение, и отметил «несгибаемость нашего народа».

Изменения в основной закон страны должны быть одобрены парламентом Украины, что может занять около года, и одобрены Конституционным судом Украины, передает VOA.