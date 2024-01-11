Скільки вихідців із пострадянських держав проживає сьогодні у Великому Сакраменто?

РУССКИЙ

Згідно з даними американського Бюро перепису населення (Census Bureau), яке останнього разу проводило дослідження у 2022 році, у «Слов’янського Сакраменто» з’явилася можливість з більшою вірогідністю заявити про кількість деяких етнічних груп із колишнього СРСР, які нині мешкають у Великому Сакраменто, столиці штату Каліфорнія, та його околицях.

Подібні дослідження проходять під керівництвом Бюро перепису населення США (Census Bureau), на яке покладено відповідальність за організацію та проведення обліку населення Америки. Агенція також збирає й обробляє інформацію про національну демографію та економіку.

Основний перепис населення США на федеральному рівні проводиться кожні 10 років, крім того, постійно збираються дані, «демографічні огляди», в інтересах різних федеральних і місцевих органів влади за такими темами, як зайнятість, злочинність, здоров’я, витрати на споживання і житло.

Збираючи метадані, вказується інформація, яку повідомляють самі респонденти діаспори. Бюро перепису населення США не займається підтвердженням слів і заяв учасників. Цього разу журналісти «Слов’янського Сакраменто» зібрали дані з 7 округів Північної Каліфорнії, які прийнято називати Великим Сакраменто:

Сакраменто Плейсер Йоло Ель-Дорадо Невада Юба Саттер РАЗОМ Населення 1 584 169 406 608 217 141 191 713 102 322 81 705 99 101 2 682 759 Вірмени 5 423 841 288 250 129 60 91 7 082 Латыши 229 113 56 42 48 28 0 516 Литовці 1 607 825 131 194 98 32 8 2 895 Руськие 19 269 4 240 3 777 1 794 1 163 734 182 31 159 Українці 27 159 2 662 981 525 287 70 85 31 769 Естонці 234 10 56 114 5 32 0 451

Цікавий факт: 326 осіб з округу Сакраменто назвали себе громадянами СРСР, не відносячи себе до жодної з нині існуючих самостійних держав, сформованих після розпаду Союзу.

Порівняючи з результатами попереднього опитування населення, проведеного в 2010 році, кількість вихідців із України в окрузі Сакраменто збільшилася приблизно на 6 тисяч і становила 27 159 осіб, у той час як кількість росіян залишилася практично на колишньому рівні (19 269 осіб). Водночас у Великому Сакраменто, до складу якого входять 7 округів (Сакраменто, Плейсер, Йоло, Ель-Дорадо, Невада, Юба, Саттер), кількість росіян та українців майже рівна: 31 159 жителів регіону віднесли себе до росіян, а 31 769 осіб, відповідно, вважають себе українцями.

У вас, напевно, виникло запитання «А де ж азербайджанці, білоруси, грузини, казахи, киргизи, таджики і туркмени?». Перелічені національності не виділені в окремі групи у даних Census. Ймовірно, статисти федеральної агенції віднесли їх до категорії «Інші групи» або «Ті, що не належать до тієї чи іншої категорії/незаявлені». При цьому Census заявляє про можливу похибку, яка може становити +/- 2% від оголошених цифр.

Традиційно місто Сакраменто і сусідні округи досить привітно приймають нових іммігрантів з країн колишнього СРСР, велика кількість яких може не брати участь у соціологічних опитуваннях з різних причин, зокрема й через побоювання, що їх міграційний статус може перешкоджати участі в переписі населення, або що їх дані буде передано в міграційну службу.

Віталій Атаєв Трошин, Олена Кузнєцова, Руслан Гуржій, SlavicSac.com

California Local News Fellowship