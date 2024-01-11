Опрос Университета Калифорнии о потреблении новостного контента среди русскоязычного сообщества

Калифорнийский государственный университет в Сакраменто исследует тенденции медиапотребления русскоязычного сообщества.

Целью опроса является медиапотребление внутри русскоязычной диаспоры, проживающей в США. Проводимый опрос – это часть исследования, которое анализирует тенденций медиапотребления диаспор. Онлайн-опрос не является обязательным, и участники могут прекратить его в любой момент. Опрос состоит из двадцати вопросов и доступен на английском и русском языках.

Почему опрос представляет интерес? Он показывает интерес к русскоязычной диаспоре со стороны штата, что подтверждает тот факт, что русскоязычное сообщество делается все более заметным и важным и может оказывать влияние на его политики и административные процессы.

Маленьким бонусом за прохождение опроса является возможность выиграть подарочную карту Amazon на 10 долларов при условии, если вы укажите свой email. На вознаграждение могут рассчитывать до 30 респондентов, в случае выигрыша, вам о нем сообщат до 31 января.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу исследования, вы можете связаться с Анной Табакиной atabakina@csus.edu или ее научным руководителем Дэвидом Андерсеном-Роджерсом david.andersen@csus.edu.

Если у вас есть какие-либо вопросы о ваших правах как участника исследовательского проекта, вы можете позвонить в Управление исследований, инноваций и экономического развития Калифорнийского государственного университета, Сакраменто, (916) 278-5674 или отправьте электронное письмо по адресу irb@csus.edu.