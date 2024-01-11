Один человек погиб и трое получили ранения в результате схода лавины в Тахо

Один человек погиб и трое получили ранения в результате схода лавины на горнолыжном курорте Palisades Tahoe близ озера Тахо в Калифорнии, сообщает агентство Associated Press.

Горнолыжный курорт Palisades Tahoe принимал зимние Олимпийские игры в 1960 году. Этот курорт пользуется большой популярностью у профессиональных лыжников из-за крутых склонов.

По данным следствия, лавина образовала на курорте сугроб размерами 45 метров на 135 метров и глубиной в три метра.

Свидетели, наблюдавшие сход лавины с подъемника, рассказывали, что слышали крики, а также видели торчащие из снега палки и лыжи.

Причина схода лавины расследуется. Синоптики ранее предупреждали о приближении мощной снежной бури. По данным Информационного центра по лавинам Колорадо, ведущего мониторинг по всей стране, этот инцидент первым в этом сезоне в США привел к смерти человека из-за схода лавины, передает VOA.