Абсолютная бессмыслица или осознанное движение к американской мечте? 

Оказавшись в Турции, после Москвы, мы сошли с ума. Когда долго запрещают говорить, выражать мнение, отстаивать позицию, получив маленький доступ к свободе, что-то щелкает внутри, и кажется, что весь этот мир создан для того, чтобы быть креативным, активным, энергичным и жаждущим свободы.

Мы сразу загремели в турецкую тюрьму. Все из-за того, что я ночью бродила по улицам Стамбула и кричала: «I hate Putin! Stop war with Ukraine! Stop violence!» Так началась ночная борьба с полицией Турции. Я пришла к выводу, что работать офицерами идут только самые жалкие представители человечества. Полиция – это всегда люди с невысоким интеллектом, которые мечтают о власти, добились микроскопического статуса и получают огромное удовольствие от шанса поиздеваться над людьми.

Увидев это, осознав и поняв, мы решили оторваться и применили к несчастным все виды манипуляции и актерского мастерства. Я призывала толпу бороться с нацистами, так как эти люди, эти кровожадные твари именно так себя и вели: брызгали перцовым баллоном мне в лицо, туго закрывали наручники до крови – у Давида до сих пор шрамы на руках. Я кричала, что они лицемеры, убийцы и маньяки, мы мучали их до самого утра: стояли и неподвижно смотрели через стекло в камере – несколько офицеров в это время работали за компьютерами, писали какие-то нелепые рапорты. Это стекло служит для того, чтобы за заключенными можно было наблюдать, но мы перевернули шахматную доску и некоторое время непрерывно наблюдали за офисом турецких офицеров. Сначала они переговаривались, испытывали все виды психологического дискомфорта, затем стали прятаться за мониторы, но постепенно покинули помещение: один за другим… Никого не осталось. Только один самый отважный вышел на переговоры, просил, чтобы я молчала, он, в целом, просил молчать об этой жуткой ночи, и мы согласились – и оказались на свободе. Я вспоминаю все низкие и неполноценные высказывания этих людей, работников тюрьмы, полиции – все эти представители «власти» оказались беспомощными, жалкими и недостойными внимания…

В каком-то смысле все это был акт протеста с моей стороны, борьбы и демонстрации несогласия со всем беззаконием со стороны властей в России. Но и в Турции!? Я разговаривала, собирала мнения у жителей этой страны. И оказалось, что угнетенные, раздавленные – они также, как и мы, ненавидят президента – диктатора, который захватил власть и делает жизнь в Турции чудовищной – экономика в упадке, жизни людей становится хуже материально и социально, но портреты Эрдогана висят на каждом углу. В основном положением в стране недовольны молодые и прогрессивные – именно эти люди и поддержали нашу идею бежать дальше и пробиваться в США через Мексику. Я помню очарованного мальчика, сына моей подруги, который с надеждой мечтательно говорил: «Тесла! Тесла!». Мы обсуждали машины по пути навстречу с самыми активными мусульманками Стамбула. Меня приняли в это общество, и я познакомилась с самыми интересными и мудрыми женщинами в мире.

«Тесла! Тесла!», – часто вспоминаю восторг этого мальчика. Мы толком друг друга не понимали, но именно это слово объединило нас, и мы как будто стали частью тайного сообщества мечтателей. Мой сын будет ездить на этих машинах или станет президентом компании… Я так уверенна и манифестирую на все 100%, так как мы преодолели невозможное и совершили подвиг, добравшись сюда, в США.

Пожертвовали всем, отдали последнее, чтобы оказаться в стране возможностей. Находясь в Стамбуле, мы мечтали, планировали и грезили. Самым большим триггером послужил конфликт Палестины и Израиля, когда Стамбул поддержал Газу и террористическую организацию Хамас. Давид Гринштейн и я стали получать угрозы и страшные комментарии с намерением уничтожить нас, убить. Радикальные мусульмане выходили на улицы Стамбула, протестовали, призывали о нападении на израильтян, и нам было страшно.

“Two tickets to Cuba,” – и мы летим из Стамбула в Гавану. Куба – удивительная страна: эклектичная, сумбурная, странная, колоритная, особенная… Уровень свободы личности в этой стране фантастический. Я скучаю по Кубе, где можно быть собой: полностью свободным, открытым, счастливым, – каким и должен быть человек. Да, к сожалению, экономически страна в упадке, и очереди в магазинах, где можно взять еду по талонам – это зрелище немыслимое. Особенно в жаркой стране, похожей на истинный рай… Я мечтаю о том, чтобы были сняты санкции США, Куба должна быть свободной и процветающей! Пляжи, удивительные виды, люди с сильным характером, атмосфера радикального счастья без рамок и условностей. В нас поверил Абдель – хозяин отеля, буддист и великий человек. Я знаю, что его вера в наш путь. и его слова ободрения помогли нам увереннее идти к цели.

“Two tickets to Cancún,” – всего 2 часа на самолете, и мы в Канкуне. Здесь состоялась встреча с другом моего брата. Мой брат – известный дайвер, скончался два года назад, трагически, внезапно и при очень странных обстоятельствах. Будучи активным оппозиционером и имея огромную аудиторию, он транслировал борьбу с Путиным и ненависть к режиму в РФ, призывал бороться и делать все возможное, чтобы свергнуть властного и кровожадного правителя. Умер Максим один, в своей квартире в Египте, пролежав 8 дней, его тело превратилось в жидкость, так как не работала система кондиционирования. Обстоятельства и причины смерти так и остались загадочными, и большую сумму денег на его похороны выделил журналист – z-патриот, большой поклонник несправедливой войны и Путина. Многие будут спорить со мной и убеждать, что Макс был наркоманом и так далее, но спустя время, видя все более криминальный настрой властей и людей, которые режим поддерживают, я задаю больше вопросов относительно смерти Макса и часто какие-то нюансы для меня становятся более странными. Хотя, возможно, мой разум играет со мной, особенно после всего пережитого в Москве с угрозами, преследованиями, знакомством с кэгэбешниками…

В каком-то смысле Макс до сих пор со мной и часто подсказывает мне что-то, направляет меня, и я думаю, что встреча с его другом в Канкуне отчасти не случайность. Так вышло, что Сергей руководит дайвинг центром в Канкуне, и он оформил для нас приглашение для участия в дайвинге. Представители РФ часто не могут попасть в Мексику – их разворачивают и не дают проехать, так как в это сложное время многие русские едут не отдыхать, но именно пересекать границу с США. И все это знают.

Из Канкуна мы проделали большой путь через Мексику на автобусах до города Рейнос. В этих автобусах передвигаются в основном беженцы из Северной Америки, и оказалось, что эти автобусы проверяют мексиканские полицейские. У нас состоялся разговор с офицером, который с большим удивлением спрашивал нас о нашей цели визита в Рейнос и столь скорого отъезда из Канкуна… «Мистер Офицер, это же легендарный город Рейнос! Все мечтают там побывать! Ведь известная фраза гласит: «Увидеть Рейнос и умереть»! Смешного в тот момент было мало, так как откровенно был мучительный допрос с плохим и хорошим полицейским, со всеми наводящими, уводящими вопросами, но мы выдержали, и нас отпустили.

Город Рейнос: достаточно небезопасный, на вокзале встречают портреты разыскиваемых… Отель какой-то разбитый, ободранный и выглядит, как истинный притон. Жители в основном напоминают героев фильмов Тарантино или артхаусных картин про места с сомнительной репутацией, где собираются гангстеры или работники наркокартелей. Чудом мы прошли границу в один прекрасный день: во время прогулки пришли на бордер, где не оказалось мексиканских офицеров… Какое-то везение, один час или 30 минут, когда мексиканские офицеры ушли есть пиццу или смотреть ролики на тик-ток…

И мы прошли границу, оказались на американской стороне, запросили политическое убежище. Теперь я в Хьюстоне. Мой любимый Давид в Detención Port Isabel. Часто кажется, что все произошедшее – это полный бред и бессмыслица, стечение обстоятельств, но затем, обдумав все события, приходят осознание осмысленности каждого шага, – любой промах на нашем пути привел бы к непредсказуемым последствиям, но Давид настолько аккуратно и феноменально четко вел нас, и теперь мне одиноко без него. Чувствую себя потерянной, но принимаю ситуацию и понимаю, что нужно расти индивидуально, двигаться дальше.

Иногда мне грустно и невыносимо больно от тоски, но затем я думаю о том, какие мы храбрые, сильные, и я знаю, что мы всегда будем вместе. Жду, надеюсь и верю в то, что его выпустят завтра. Пишу стихотворения, которые отражают мои состояния, мои мысли и чувства.

Sometimes I decide not to like you and to feel nothing

I decide to hate you and leave all our dreams, take them out from my heart and let them vanish…

I do things like that unconsciously so I could fall in love again probably, or I just try to hide from magic and light

Being in darkness for so long – you get used to it

It’s a real fight but that asteroid meteorite dynamite energy is stronger

Especially when with someone who is a master of tricks and magical moves

Step by step with a small memory: some detail like a song i shared you remembered or a story you told that blew my mind

Maybe when I just project you being around if I met you like now randomly and you always be the most charming person in a room

Диана Скоморохова