Как киргизских беженцев встречают на границе США

Из Киргизии – в США через Мексику

Героиней нашей сегодняшней истории является Замира, иммигрантка из Киргизии, которая в данный момент находится в калифорнийском городе Лос-Анджелес.

Замира перешла границу 1 июня 2023 года, а перед этим вместе с семьей около двух месяцев дожидалась уведомления от CBP One. Однако их терпение подошло к концу раньше, поэтому они добрались до границы, где обычно дожидается очень много людей, которых забирает автобус и довозит до пограничного пункта.

На кордоне она оказалась в 6 утра. О том, что пускают через границу, Замира услышала в городе Мехикали, находящимся на границе с Калифорнией, но ближе к Аризоне. До этого она была в Тихуане, но решила не оставаться там, в т.к. место ей не понравилось, оно было крайне неспокойным, и иногда даже происходили кражи. Людей периодически избивали и отбирали деньги.

Американская сторона встретила их у КПП. По ее словам, никто не кричал, всё было цивилизованно. Потом приехала машина, людей поделили по национальностям и по полу и отвезли в тюрьму.

По образованию Замира врач, она родом из Киргизии, жила в Бишкеке. После смены правительства у ее супруга начались проблемы. Даже были организованы нападения. У женщины был свой бизнес, в котором начались неожиданные, но очень серьёзные проверки.

В 2020 году в Киргизии прошла революция, и к власти пришел новый президент. Конечно, сначала всё было хорошо: правительство обещало всё делать для народа, но со временем ситуация начала меняться.

Супругу Замиры прямо заявили: либо он будет плясать под дудку правительства, либо начнутся проблемы. Но мужчина является публичным и, что самое важное, принципиальным лицом – спортсмен и по совместительству бизнесмен решил поддерживать народ.

Четырнадцать лет Замира жила в России и обучалась в Москве. Её супруг работал в большой боксерской школе при правительстве (и даже открыл свою академию в Москве. Семья понимала, какая сейчас политическая обстановка в стране, поэтому в РФ они приезжать не стали.

Их родители в данный момент являются гражданами Америки. Они живут в Штатах уже почти 23 года, поэтому паре даже долго думать не пришлось, куда поехать. Ранее супруг Замиры пытался получить визу, но ему отказали. Замире тоже отказали, потому что она ещё довольно молода. По словам Замиры, в Киргизии чаще всего одобряют визы людям старше 45 лет.

Женщина думала, что Америка более свободная страна, чем Россия. Она была уверена, что здесь никто не станет ущемлять ее религию. Собственно, так и произошло, однако Замира успела убедиться, что и в Штатах некоторые свободы сильно ограничены.

Иммигрантка является правоверной мусульманкой. Конечно, в лицо по этому поводу никто ничего ей не говорит, потому что за подобное можно подать в суд, но время от времени она ловит на себе странные взгляды.

Женщина прожила в США уже почти полгода. Там у неё была свекровь, которая умерла в августе прошлого года от рака поджелудочной железы. Супруг Замиры так и не смог похоронить свою мать.

Последний раз она видела мужа на границе, когда с них снимали отпечатки пальцев. У мужчины уже было три суда, но пока он находится в подвешенном состоянии. На связь он выходит редко, потому что у него проблемы с начальницей тюрьмы: она очень строгая и поведение мужчины (тренировки, из-за которых рядом собираются люди, 5-кратные молитвы) ее не устраивают.

В 2013 году ее муж уже был в Америке, тогда он нарушил миграционные правила, и это до сих пор ему аукается. Естественно, после всего произошедшего отношение Замиры к Америке изменилось. Если бы ее супруга сейчас отпустили, она бы предпочла собрать вещи и уехать в другую страну. Но это точно были бы не Киргизия и не Россия.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship