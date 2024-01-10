

Би-би-си раскрыла десятки случаев насилия и пыток, совершенных евангелическим проповедником Ти Би Джошуа.

Би-би-си опубликовала результаты собственного двулетнего расследования, в ходе которого она выявила шокирующие свидетельства, утверждающие, что основатель одной из крупнейших в мире христианских церквей – “Синагога Церкви Всех Народов” – Ти Би Джошуа, насиловал и пытал прихожан в течение 20 лет. По словам десятков бывших прихожан церкви, в том числе и пяти британцев, Джошуа совершал жестокие преступления, включая изнасилования, пытки, избиения и принудительные аборты в секретном комплексе в Лагосе, Нигерия.

В харизматическом и пятидесятническом мире ныне покойный Ти Би Джошуа известен как телеевангелист, общественный деятель, благотворитель, апостол, пророк и евангелист. Его телеканал Emmanuel TV является крупнейшей христианской телевизионной сетью в Африке. После смерти в июне 2021 года Ти Би Джошуа был назван одним из самых влиятельных пасторов в истории Африки.

В христианском мире Ти Би Джошуа обрёл большую известность, в основном, благодаря служениям исцеления и изгнания нечистых духов, а также благодаря предсказанию определённых мировых событий. Хотя, прихожане его церкви утверждают, что “исцеления” были постановочными.

Журналисты Би-би-си направили запрос в церковь, которая на обвинения отреагировала отказом комментировать, утверждая, что предыдущие претензии к ней были необоснованными.

Расследование Би-би-си, проведенное вместе с международной медиаплатформой openDemocracy, стало первым, где бывшие члены церкви открыто рассказали о том, что им пришлось пережить.

Би-би-си называет более 25 бывших членов церкви, ставших жертвами, четверо из Великобритании, остальные из Нигерии, США, ЮАР, Ганы, Намибии и Германии, которые дали показания о своем опыте, самые свежие и которых датированы 2019 годом. Многие жертвы присоединились к церкви будучи подростками.

Жертвы насилия утверждают, что давно пытались привлечь внимание к происходящему. Tелерадиокомпания утверждает, что после того как свидетели выступили против насилия, некоторые из них подверглись физическому нападению в Нигерии, в одном из случаев — с применением огнестрельного оружия. А в марте 2022 года съемочную группу Би-би-си, пытавшуюся заснять церковный комплекс в Лагосе с улицы, охранники церкви обстреляли и задержали на несколько часов.