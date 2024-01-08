Дни бесплатного посещения национальных парков США в 2024 г.

Служба национальных парков опубликовала даты бесплатных национальных парков США. В течение пяти дней в 2023 году бесплатный вход будет в следующие дни:

15 января: День рождения Мартина Лютера Кинга-младшего (Birthday of Martin Luther King, Jr.).

20 апреля: первый день Недели национальных парков (National Park Week).

19 июня: День освобождения рабов (Juneteenth National Independence Day).

4 августа: годовщина Великого американского закона об открытом воздухе (Great American Outdoors Act).

28 сентября: Национальный день общественных земель (National Public Lands Day).

11 ноября: День ветеранов (Veterans Day).

Это значит, что более 400 национальных парков можно будет посетить бесплатно в указанные дни. Однако при отмене оплаты за вход оплата за другие услуги сохраняется: кемпинг, катание на лодках, туры и др.