Синоптики предсказывают снег в Долине Смерти

Снег в Долине Смерти: в этом месяце ожидают четыре дюйма осадков всего за два дня.

В ближайшее время в одном из самых сухих и жарких мест на планете синоптики ожидают выпадение нескольких дюймов снега — это первое заметное количество осадков за последнее столетие.

Долина Смерти (Death Valley), расположенная в округе Иньо, Калифорния, у границы с Невадой, приобрела репутацию самого засушливого и жаркого национального парка в США. Из-за воздействия ежедневных летних температур, регулярно превышающих 100 градусов по Фаренгейту, долину иногда называют «земли крайностей». Горы вокруг нее иногда покрываются небольшим слоем снега, но в самой долине он крайне редок.

Последний раз заметное количество осадков выпало в январе 1922 года. Тогда метеостанция, расположенная в Гренландском ранчо, замерила полдюйма снега, сообщает Национальная метеорологическая служба.

С тех пор были зафиксированы лишь незначительные осадки и те – в далеком 1974 году. Однако, по прогнозу метеослужбы WXCharts, парк может получить до четырех дюймов снега 17 и 18 января.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований утверждает, что прогноз на семь дней точен примерно в 80% случаев; чем ближе «день Х», тем точнее получается предсказывать погоду.

В последние годы температуры в парке продолжают расти. Начиная с 1911 года, зарегистрированные изменения в Фернес-Крик (Furnace Creek — населенный пункт в округе Иньо, в нем расположен главный офис Национального парка Долина смерти) превысили отметку в 130 градусов по Фаренгейту всего три раза, но дважды это произошло в 2020 году.

Также в 2020 году в течение рекордных 169 дней была зафиксирована температура выше 100 градусов. А в 2021 году был побит рекорд по количеству дней с температурой выше 125 градусов по Фаренгейту — она продержалась 11 дней подряд.

«По мере изменения климата и увеличения глобальных температур, Долина Смерти становится еще жарче», — сообщила представитель общественной информации парка Джованна Понсе LA Times.

Ожидается, что снег может привлечь огромное количество туристов на следующей неделе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship