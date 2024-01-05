США собирается уничтожить ATACMS, вместо того, чтобы передать их Киеву?

Привожу ещё один пример, как работает пропаганда в Украине против США. Причём по одной и той же схеме: у Америки есть что-то совсем ненужное, но «злой дядя» отказывается это подарить.

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Издание Newsweek опубликовало статью под названием «Возникают вопросы по поводу заканчивающегося срока годности американских атакэмсов». Если не вдаваться в детали, то смысл приблизительно такой: США собирается уничтожить просроченные атакэмс, так почему не отдать их Украине? Один из моих виртуальных знакомых пригласил меня прокомментировать эту статью у него на ФБ, а на следующий день про эту же статью меня спросили в прямом эфире на телеканале Киев. Как вы уже догадались, «не всё так однозначно».

Начнём с того, что такое Newsweek. Это, конечно, не Fox News, они ближе к центру. Но с точки зрения журналистских стандартов это не самое надёжное издание. Проблема в том, что за пределами США такими деталями никто не интересуется. Любая публикация (а я видел ссылки даже на морокканские издания), которая продвигает идею поставок – или непоставок – оружия для Украины немедленно переводится и публикуется без анализа или контекста.

Статья цитирует три источника. 1) Дэниель Прайс, бывший советник Залужного, отслуживший в Ираке в 2004 году, сказал, что около 1000 атакэмсов будут уничтожены за счёт налогоплательщиков. При этом ракеты находятся в идеальном рабочем состоянии и могут быть легко переправлены в Украину. 2) Генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что атакэмсы не передают в Украину по политическим причинам. 3) Военный специалист по Ближнему Востоку Фабиан Хинз подтвердил, что срок годности – не самый лучший индикатор боеготовности ракеты.

Первое, что бросается в глаза, – издание не опубликовало комментарий от Пентагона или Белого Дома. Как минимум, они должны были написать, что они связались с какими-то официальными лицами, но не получили ответа.

Все перечисленные персонажи – частные лица. Может быть, у Ходжеса остался какой-то доступ, но его комментарий исключительно политический. А информация о том, что ракеты планируют уничтожить, вообще исходит от постороннего человека.

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Но я возвращаюсь к фундаментальному моменту. Практически всё, что есть у Пентагона, существует для выполнения конкретных задач. Если вы предполагаете, что Конгресс систематически выделяет для Пентагона больше, чем им нужно, то можете даже не сомневаться, что наши улицы выложены золотыми кирпичами.

Всё, что «плохо лежало», уже отдали Украине за последние два года. И после соглашения передать танки, первую партию атакэмсов и самолёты, я затрудняюсь представить, что ещё не поставляется в Украину по политическим причинам. Ядерное оружие?

Есть два основных метода поставок оружия в Украину. 1) Заказ у ВПК напрямую для Украины. 2) Пентагон отдаёт со складов своё старое оружие и заказывает новое для себя у того же ВПК. В обоих сценариях Конгресс должен выделить деньги на покупку оружия, а Конгресс уже год отказывается это делать.

Если атакэмсы находятся в рабочем состоянии для поставок в Украину, то они находятся в таком же рабочем состоянии в США. А значит Пентагон не может их уничтожать, если они не могут купить замену.

Не зная дополнительных деталей, не имея доступа к внутренней информации Пентагона, в принципе, не разбираясь в оружии, это ровно то, что я сказал своему знакомому в ФБ и на телеканале Киев. На следующий день на пресс-конференции в Пентагоне генерала Пэта Райдера спросили про статью в Newsweek. Его ответ: «Да, я видел эти сообщения в прессе. Мы проверили это и обнаружили, что это неправда. Эти сообщения являются ложными».

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Друзья, чудес не бывает. У нас нет тысячи танков в пустыне в рабочем состоянии. У нас нет тысяч ракетных установок, которые списали 30 лет назад. У нас нет лишних атакэмсов, которые собираются уничтожить вместо того, чтобы подарить. Так или иначе оружие кто-то должен произвести, и кто-то должен за него заплатить. Как это работает в США, я уже многократно объяснял.

Существуют объективные причины, которые позволяют или ограничивают наши возможности поставлять оружие. На сегодняшний день всё упирается в принятие законопроекта, который включает в себя военный бюджет для Украины и который блокируют республиканцы в Конгрессе.

За 30 лет никто не сделал для Украины больше, чем Джо Байден. Но те же самые пропагандисты, которые рассказывали сказки про ленд-лиз и агитировали голосовать за республиканцев, сегодня продолжают обвинять Байдена в собственном интеллектуальном банкротстве. Глупо всё время наступать на те же грабли. И если вы прекратите верить в теории заговора о том, как Байден уже два года «сливает» Украину, то всё станет на свои места.

Дмитрий Абрамсон