Во время обсуждения дополнительного финансирования Украины в Конгрессе США эксперты американской армии указали на альтернативный источник потенциального вооружения для Киева – запасы ракетных систем американской армии, предназначенные для утилизации по истечении срока службы.

Некоторые эксперты считают, что этим вооружением можно было бы воспользоваться более эффективно и дешевле – передать его в Украину для использования украинскими военными в боевых условиях, вместо того чтобы тратить государственные средства на плановую утилизацию.

Журнал Newsweek, ссылаясь на бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Годжеса и Даниэла Райса, бывшего специального советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, пишет, что на складах армии США имеются различные типы систем ATACMS и сотни ракет разного радиуса действия, предназначенные для утилизации.

Существует различные типы систем ATACMS с разными дальностями и боевыми блоками. Сотни ракет M39 и M39A1, произведенные Lockheed Martin и являющиеся “отличным легальным, управляемым точным кластерным оружием”, запланированы к уничтожению за “значительные” расходы для американских налогоплательщиков, заявил Райс.

Сообщается, что Соединенные Штаты уже отправили в Украину около 20 единиц систем ATACMS. По словам Райса, существует разнообразие установок ATACMS и ракет с различными боевыми блоками и дальностью полета.

Он утверждает, что это полностью работающее вооружение. Оно изымается со складов, потому что заменяется более современными и эффективными системами.

В прошлом году правительство Австралии приняло решение списать и передать на утилизацию 45 вертолетов Taipan европейского производства вместо передачи их в Украину, где транспортные вертолеты были бы необходимы на поле боя.