Лос-Анджелес запускает национальную инициативу «Наше общее будущее: расплата с нашим расовым прошлым».

“Как мы можем считаться с расовым прошлым, если мы его не знаем?” – спрашивает директор Китайско-Американского музея в Лос-Анджелесе. Он присоединилась к трем другим докладчикам на специальном брифинге EMS 27 ноября, чтобы обсудить новую инициативу Смитсоновского института под названием «Наше общее будущее: расплата с нашим расовым прошлым».

Совместно с культурными учреждениями и музеями Лос-Анджелеса они представят серию совместных общественных программ в период с 1 по 17 декабря, чтобы исследовать, как раса изменила жизнь каждого из нас и как расистские события и политика прошлого связаны с вопиющим неравенством. в нашем обществе сегодня.

Директор Смитсоновского института «Наше общее будущее» Доктор Дебора Мак, заявила, что эта инициатива возникла с целью обращения к истории расизма и его нынешнему наследию в США после убийства Джорджа Флойда и последующих общенациональных движений протеста.

“Соединенные Штаты больше, чем когда-либо в своей истории, являются глобализированным обществом, и многие концепции расы, которые изображаются в основных средствах массовой информации, часто имеют ограниченное применение к сообществам, которые они призваны представлять,” – сказала она журналистам.

Учитывая разнообразие города, она рассматривала Лос-Анджелес как «одно из самых сильных мест для выражения всей широты истории расизма как американского национального опыта», и поэтому Смитсоновский институт работал с тремя культурными учреждениями, которые уже давно сосредоточились на этой работе в маргинализированных слоях населения: LA Plaza de Cultura y Artes, Китайско-Американский музей и Японско-Американский национальный музей.

По словам Деборы Мак, хотя даже размышления о расовом прошлом создают политические проблемы во многих частях страны, мы не видим такой сдержанности, как ожидал. Мы особенно видели много откликов от преподавателей, которые были наказаны за поднятие этих вопросов, которые используют нашу работу, чтобы сказать: «Если Смитсоновский институт делает эту работу, почему бы нам не делать этого?» Если мы этого не делаем, если говорить о нашей истории неравенства, мы не сможем уйти от нее».

“Роль музеев не ограничивается сохранением этого прошлого. Роль музеев заключается в том, чтобы «показать, куда мы сейчас движемся как культура через историю наших сообществ,” — сказала Летисия Бакли, генеральный директор LA Plaza de Cultura y Artes. “Мы не просто коллекционируем произведения искусства, мы собираем истории, потому что важно, чтобы они были рассказаны нами, а не для нас. Прошлое не просто 100 лет назад — оно было в прошлом году, в прошлом месяце, на прошлой неделе.”

“Поскольку мы работаем внутри систем, в которых мы не должны были работать, — продолжила она, — речь идет не только о демонтаже самих систем, но и о создании наших собственных. Вы не можете без труда справиться с расизмом; поэтому он продолжается и увековечивается… это тяжело, но мы не сможем двигаться вперед, если не примиримся с прошлым.”

“Наряду с более традиционными музейными выставками, это примирение принимает форму музыки, танцев, кулинарных демонстраций, творчества представителей нескольких поколений и личного рассказывания историй, подчеркивая опыт американцев мексиканского происхождения из Лос-Анджелеса: студенческие забастовки в восточном Лос-Анджелесе в 1968 году, Национальный мораторий для чикано против войны во Вьетнаме и опыт афро-латиноамериканцев,” – рассказала Летисия Бакли.

“Эти истории наполнены травмами и поражениями, но также радостью и успехом,” — добавила она. “Мы оглядываемся в прошлое, чтобы устранить вред, который пережили наши сообщества, а также чтобы принять во внимание тот вред, в причинении которого мы можем быть виновны.”

“Рассказывая эти истории, музеи должны быть местом, где мы объединяем, а не разделяем людей, рассказывая эти расовые истории, как часть более широкого американского опыта истории США,” — сказал Майкл Труонг, исполнительный директор Китайско-Американского музея. “Американцы китайского происхождения являются не только частью более крупного сообщества американцев азиатского происхождения, но и американцев в целом.”

“Необходимость рассказывать эти истории как никогда актуальна, учитывая ростненависти к азиатам за последние несколько лет, но она распространяется на протяжении полутора веков забытой истории американцев китайского происхождения в китайском квартале Лос-Анджелеса,” – пояснил он.

Одной из таких малоизвестных историй, недавно освещенных музеем, является китайская резня в Лос-Анджелесе в 1871 году, акт жестокости толпы среди 500 белых и латиноамериканцев, убивших 19 китайских иммигрантов — более 10% китайского населения Лос-Анджелеса в то время.

“Как нам считаться с нашим расовым прошлым и исцелиться от нашего расистского прошлого, если мы даже не знаем истории, если мы не знаем, что исцелять? Наша работа — не просто помнить прошлое, но и учиться на нем,” — объяснил Труонг.

Джеймс Герр, директор Национального центра сохранения демократии при Японско-американском национальном музее, сказал, что 20 лет с момента основания центра подтвердили необходимость достижения его цели.

“Когда вы говорите правду о расовом прошлом Америки, это часто может вызвать чувство ненависти, негодования и горечи по отношению к тем, кто находится у власти, поэтому мы хотим рассказывать и делиться этими историями, чтобы не переживать прошлое,” – сказал он.

Даже расположение музея говорит о том, как это прошлое современно и эти уроки переучиваются, продолжил он, поскольку Японско-американский национальный музей был основан в том месте, где сейчас находится первый буддийский храм в Лос-Анджелесе. Он также находится на площади, которая раньше была Центральной авеню на Первой улице, куда американцам японского происхождения в Лос-Анджелесе было приказано явиться перед отправкой в лагеря для интернированных.

“Эти проблемы расово маргинализированных американских граждан, “лишенных своих прав и надлежащей правовой процедуры”, продолжают возникать до тех пор, пока им отказано в праве писать свою собственную историю,” – сказал Джеймс Герр. “Например, после 11 сентября публичные призывы к тюремному заключению американских мусульман, а совсем недавно, в 2017 году, был введен запрет на поездки мусульман, мы были одними из первых организаций, выступивших против.”

“Когда наши сообщества подвергались маргинализации в прошлом, эта маргинализация приводит к тому, что они не хотят собираться вместе и вести разговоры об этом в настоящем, и это усугубляет проблему,” — добавил он. “Если мы осовременим это расовое прошлое, увидев, как оно влияет на нас сегодня, мы увидим себя такими, какие мы есть — американцами.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.