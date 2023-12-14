Какие угрозы нависают над выборами в США в 2024 году и готовы ли мы с ними столкнуться?

Выборы в США становятся полем битвы, а не гражданской деятельностью. В большую ложь о том, что демократы украли выборы 2020 года, по-прежнему верит подавляющее большинство членов Республиканской партии и, возможно, некоторые независимые деятели. Большая ложь продолжает проецироваться Трампом и другими в 2024 году, увеличивая вероятность того, что многие поверят, что насилие во время и вокруг выборов оправдано.

Что, если:

* Кандидаты от одной партии заявят о победе над протестами организаторов выборов.

* Кандидаты заявят о фальсификациях еще до проведения выборов или после них, не имея никаких доказательств.

* Должностным лицам избирательных комиссий угрожают или причиняют вред, а некоторые отказываются подсчитывать результаты выборов, противоречащих их идеологии.

* Дезинформация, произошедшая в 2020 году, еще более губительна из-за использования искусственного интеллекта и технологии дипфейк .

* Насильственные протесты поощряются до, во время или после президентских выборов.

Приглашенные участники еженедельного брифинга EMS 17 ноября обсудили, что они считают наиболее опасными угрозами выборам 2024 года и что с ними делать.

Гоури Рамачандран, заместитель директора программы выборов и управления в Центре юстиции Бреннана, сказала, что “ключом к честным выборам является беспрепятственный доступ избирателей. Соответственно, сотрудники избирательных комиссий должны проявлять устойчивость в случае поломки машин для голосования с сенсорным экраном, выхода из строя электронных книг для голосования или взлома базы данных регистрации избирателей».

“Мы рекомендуем такие методы, как резервное копирование базы данных избирателей задолго до выборов, наличие большого количества запасов экстренных и временных бумажных бюллетеней, а также проведение проверки работоспособности электронных систем,” — продолжила она. “Небольшие сбои, подобные этим, могут стать пищей для большого количества дезинформации о том, как избиратели могут голосовать, или даже о том, что выборы в целом являются несправедливыми.”

Также, по ее словам, еще одна угроза безопасности предстоящих выборов связана с нехваткой работников избирательных участков, которая произошла в 2020 году из-за пандемии, особенно с учетом того, что многие волонтеры опросов, как правило, пожилые люди, но нехватка также возникает, когда работники избирательных комиссий чувствуют себя небезопасно из-за угроз и преследований.

“Чтобы помочь сотрудникам избирательных участков чувствовать себя в безопасности, мы рекомендуем, чтобы сотрудники избирательных комиссий внедрили обновления безопасности, такие как пуленепробиваемое стекло и доступ по ключ-карте и дали понять, что такие угрозы, как доксинг (т.е. поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия, прим “Славянский Сакраменто”) и дезинформация, недопустимы,” — добавила она.

“Компании, занимающиеся социальными сетями, играют важную роль в распространении дезинформации,” – сказала Нора Бенавидес, старший юрисконсульт и директор отдела цифрового правосудия и гражданских прав Free Press. “Особенно после восстания 6 января крупнейшие компании — Meta, TikTok, Google, YouTube, Twitter — наконец-то признали, что их неспособность модерировать контент сыграла свою роль в подрыве общественной безопасности и демократии.”

По ее словам, десятки тысяч увольнений в этих компаниях за последний год, которые лишили приоритета ответственности за точный контент, указывают на то, в чем заключаются их ценности.

“Существует последующий эффект, когда основные средства массовой информации, такие как CNN и LA Times, часто переваривают непроверенную дезинформацию и дезинформацию, исходящую из социальных сетей, и это будет иметь серьезные последствия в течение следующих 12 месяцев.”

Нора Бенавидес убеждена в том, чтобы продвигать точный контент о выборах, эти технологические компании должны реинвестировать в кадровые команды, чтобы модерировать информацию и защищать честность выборов, более эффективно модерировать политическую рекламу на разных языках, разрабатывать методы повышения прозрачности, такие как отчеты по анализу данных, которыми делятся исследователи, журналисты и политики, а также усилить политику политической рекламы, чтобы запретить контент, пропагандирующий дезинформацию об избирательных участках, методах работы или кандидатах.

Уильям Адлер, заместитель директора избирательного проекта в Центре двухпартийной политики, сказал, что “что касается избирательного процесса, то угрозы дезинформации для честных выборов 2024 года усугубляются высокой текучестью работников избирательных комиссий”.

“Управление выборами всегда было относительно неблагодарной и низкооплачиваемой государственной работой, которая за последние 20 лет становилась все более сложной,”- сказал он. “Поскольку мы включили больше технологий в опросы, они стали ИТ-менеджерами в центре внимания общественности, сталкиваясь с общественными угрозами. Новые обязанности в том, как они сообщают о своей работе, являются ключевой частью их работы, чего не было до 2020 года или 2016.

Эти факторы, наряду с проблемами безопасности, приводят к высокой текучести кадров, продолжил он, ссылаясь на опрос примерно 1000 местных избирательных комиссий, проведенный колледжем Рид в ноябре 2023 года. В нем “31% опрошенных заявили, что знают других руководителей местных избирательных комиссий, которые ушли с работы из-за проблем с личной безопасностью и угроз, 11% опрошенных подумывали об уходе из соображений безопасности, и более трети из них будут иметь право выйти на пенсию до 2026 года”.

Это представляет собой опасный цикл дезинформации, объяснил Адлер: “Сотрудники избирательной комиссии сталкиваются с угрозами, они могут быть более склонны оставить свою работу, что приводит к снижению институциональных знаний о том, как проводить выборы, что может привести к большему количеству ошибок, которые, в свою очередь, могут подрывают доверие избирателей, что приносит больше угроз. Задержки или ошибки в обработке бюллетеней порождают информационный голод, который слишком стремятся удовлетворить торговцы дезинформацией».

По словам исполнительного директора Witness.org Сэма Грегори, все большее количество дезинформации принимает форму «дипфейковых» изображений и аудио, созданных искусственным интеллектом.

“Этот процесс стал особенно проще за последний год, поскольку появился широкий спектр технологий, с помощью которых каждый может генерировать изображения из текстовой подсказки или имитировать голоса из аудиозаписей, чтобы нацелиться на людей и вытолкнуть их из публичной сферы. В разговорах, которые я вел с людьми, работающими в избирательных процессах, они видели это и беспокоились по этому поводу,” – пояснил он.

В контексте выборов уже растет количество мошеннических изображений и аудио; он упомянул недавние примеры аудиодипфейка, на котором словацкий либеральный политик Михал Шимечка и журналистка Моника Тодова, обсуждают, как сфальсифицировать предстоящие выборы; еще один аудиодипфейк, нацеленный на лидера британских лейбористов Кейра Стармера; и еще один аудиодипфейк кандидата в мэры Чикаго Пола Валласа.

“Другая форма дезинформации включает в себя случаи, когда кто-то утверждает, что что-то является дипфейком, хотя на самом деле это реально,” — пояснил Сэм Грегори. “Witness.org получает множество случаев дипфейков, и многие из них — это люди, которые в основном полагаются на отсутствие знаний у других, чтобы отрицать аудиозапись на том основании, что она была фальшивой.”

“Наша информационная среда по своей природе препятствует взаимодействию и диалогу между противоположными политическими сторонами,” – добавил он. “Чтобы бороться с подобными электоральными угрозами, мы должны начать с исходного понимания того, что возможно и как распространяется дезинформация, чтобы мы знали, где ее искать и остановить.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.