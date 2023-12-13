Россия потеряла около 315 000 военнослужащих в Украине

Секретные до недавнего времени данные, полученные американской разведкой, свидетельствуют о значительных потерях России в результате её почти двухлетнего вторжения на Украину. Информация, частично предоставленная Голосу Америки, указывает на то, что более 13 000 российских военнослужащих были убиты или ранены только во время октябрьского наступления вдоль линии Авдеевка-Новопавловка на востоке Украины.

Согласно данным, разведка США также считает, что украинские военные уничтожили или выведены из строя более 220 российских боевых машин, что эквивалентно уничтожению 6 батальонов техники.

“Попытка России осуществить наступление не принесла стратегических преимуществ,” — заявила представительница Совета национальной безопасности США Эдриенн Вотсон, назвав потери россиян “серьезными”.

“Однако Россия решительно настроена двигаться вперед,” — добавила она. — “Россия, по-видимому, верит, что зимой условия встречи на поле боя ослабят поддержку Запада для Украины и, в конечном итоге, обеспечат России преимущество, несмотря на потери и постоянный дефицит обученного персонала, боеприпасов и оборудования.”

Решение о разглашении данных разведки было принято во вторник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встречался с законодателями США и президентом Джо Байденом.

Кроме всего прочего, сам Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером заявил о том, что ВСУ уничтожили около 20 тыс вагнеровцев и отвоевали 50% захваченных территорий.

По оценкам американской разведки, война на Украине обошлась России в 315 000 убитых и раненых военнослужащих, что почти составляет 80% её личного состава на момент начала конфликта, сообщил во вторник источник агентства Reuters, знакомый с данными американской разведки.

Доклад также указывает, что потери Москвы в личном составе и технике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, сказал источник агентства.

Русская служба BBC в сотрудничестве с изданием “Медиазона” (признанным в России “иноагентом”) и группой волонтеров на основе открытых данных установили имена 37 686 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину к концу ноября этого года.

Отметим, что Украина не объявляет о своих потерях, однако эксперты оценивают их от 70 до 120 тысяч тысяч погибших и раненых украинских солдат.