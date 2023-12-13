В Украине распространяются устойчивые к противомикробным препаратам бактериальные инфекции

На фоне войны в Украине наблюдается рост микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью.

В Украине, которая защищает свои географические интересы, наблюдается высокий уровень ранений среди военного и гражданского населения, что вызывает колоссальные нагрузки на местные больницы. В сочетании высоких довоенных показателей устойчивости к противомикробным препаратам, увеличения распространенности травматических ран и связанной с войной нагрузки на медицинские учреждения приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью и их распространению в Европу.

К таким выводам пришли медицинские эксперты с мест реабилитации украинцев, которые зафиксировали прогрессирование различных болезней, несмотря на регулярно обновляемые в военное время противомикробные препараты.

Исследователи и медики бьют тревогу: данные о повышении уровня устойчивости к противомикробным препаратам в других конфликтных ситуациях, а также долгосрочные последствия для гражданского, военного и другого населения, свидетельствуют о том, что распространение устойчивости к противомикробным препаратам в Украине является неотложным кризисом, который необходимо решать даже во время продолжающейся войны.

Причем сами украинские врачи заявляли, что в 2022 году они наблюдали за тремя украинскими больницами, в которых были обнаружены инфекции, вызванные сильными бактериями, адаптирующихся к применяемым антибиотикам.

Подобные опасения заставляют разработчиков лекарственных препаратов прибегать к более радикальным мерам разработки антибиотиков и работать на полную мощность.

“Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой неотложную глобальную угрозу общественному здравоохранению,” – заявляют авторы доклада CDC.

В своем докладе специалисты приходят к выводу, что для спасения жизней в Украине и ограничения международного распространения необходимо срочное наращивание потенциала для предотвращения, выявления и реагирования на устойчивость к противомикробным препаратам. Центр общественного здоровья Украины (UPHC) и партнеры сотрудничают в целях улучшения лабораторного выявления устойчивости к противомикробным препаратам, назначения противомикробных препаратов, а также профилактики и контроля инфекций, начиная с Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей.