В округе Сакраменто открыли круглосуточный drive-thru магазин

Молодая семейная пара создала уникальный бизнес недалеко от столицы Калифорнии. С прошлой пятницы жители и гости округа Сакраменто могут посетить новый круглосуточный магазин Fire Stop, расположенный на углу College Oak Drive и Auburn Boulevard в Норт-Хайлендс.

Самая главная фишка этой торговой лавки в том, что клиентов просят оставаться в машине во время совершения покупок. Это напоминает систему drive thru, которая доступна для удобства посетителей ресторанов быстрого питания.

На начальном этапе магазин предлагает базовые товары, которые могут пригодиться жителям близлежащих районов в любое время дня и ночи. Основной список наименований включает различные напитки, сухие закуски, конфеты, орехи и даже вяленую говядину. Владельцы надеются получить лицензию на продажу табачной и алкогольной продукции в ближайшее время.

В первые дни открытия продавцы магазина предлагали бесплатные товары и подарки своим покупателям.

Подобные виды розничной торговли весьма необычны для здешних мест. Супермаркеты с круглосуточным режимом работы, да и с услугой “через окно”, чаще встречаются в других штатах Америки.

Новость об открытии Fire Stop с круглосуточным режимом работы вызвала волну восхищения у местных СМИ, которые раструбили о появлении drive-thru магазина.