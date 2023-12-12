Президент Владимир Зеленский выступил перед Национальным университетом обороны США и Конгрессом в рамках своего визита в США. Целью украинского лидера было убедить американских политиков выделить новый финансовый транш в $60 миллиардов Киеву сверх уже выделенных $112 миллиардов.

Член республиканской партии Линдси Грэм, заявил Би-би-си, что не видит изменений после встречи с Зеленским. Он выразил восхищение украинскими лидерами, но подчеркнул, что его точка зрения по поводу необходимости определенных действий остается неизменной. Грэм утверждает, что демократы пытаются использовать Зеленского в своих интересах, что, по его мнению, не приносит пользы. Сенатор подчеркнул, что безопасность американской границы остается ключевой проблемой для подписания соглашения.

Грэм высказал поддержку идее финансирования Украины в принципе, однако он утверждает, что не может одобрить этот шаг, пока демократы не решат проблему на границе. Он выразил удивление количеством людей, пересекающих границу и имеющих связи с террористами, называя эту ситуацию “поражающей”.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт поделился своими впечатлениями после встречи с Зеленским, заявив, что не услышал ничего нового. По его словам, вопросы были заранее подготовлены для получения определенных ответов, но информация, представленная Зеленским и его сторонниками финансирования, не содержала конкретных планов или путей достижения победы. Шмитт подчеркнул отсутствие ответов на ключевые вопросы, определяющие будущее этого дела.

Сенатор-республиканец подчеркнул, что при запросе таких огромных сумм денег, как 60 миллиардов долларов, дополнительно к уже выделенным 112 миллиардам, необходимы более конкретные и понятные ответы на планы и стратегии, чтобы оправдать такие запросы.